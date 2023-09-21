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Türk askeri gardaş Azerbaycan'ın yanında! Milli Savunma Bakanlığından Karabağ operasyonuna ilişkin açıklama...

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Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Türk askeri gardaş Azerbaycan’ın yanında! Milli Savunma Bakanlığından Karabağ operasyonuna ilişkin açıklama...

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu belirtilirken Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği operasyona ilişkin "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

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