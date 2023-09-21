21 Eylül 2023, Perşembe
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YEVLAH'TA KARABAĞ GÖRÜŞMESİ | 24 saatte zafer! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi, antiterör operasyonu durduruldu. Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bırakıyor, Azerbaycan topraklarından çekilerek tüm silah ve ağır araçlarını teslim ediyor. Ermeni temsilcileri Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek gerçekleştirdi. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.