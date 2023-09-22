İzmir bombası! Tunç Soyer'den "Akşener pazarlık için yaptı" çıkışı: Ümit Özlale kuvvetli bir aday değil

CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE ÇALIŞANLARIN YARISI BANKAMATİK MEMURU

Özlale'nin aday olarak açıklanmasının ardından son günlerde yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Özlale, geçtiğimiz günlerde İzmirli gençlerle bir araya gelmişti. 6'lı masada yaşananların perde arkasını anlatan Ümit Özlale, 'İzmir CHP'nin kalesi' anlayışının karşılıksız olduğunu aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğunu iddia eden Özlale, "Bunları temizleyeceğim" dedi.

"İYİ YÖNETİLEMİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.