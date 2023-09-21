Azerbaycan’ın zaferi dünya basınında! Yıldırım harekatı vurgusu! Rusya intikam alıyor...

"İSTİFASINI İSTİYORLAR"

Binlerce protestocunun sokaklarda olduğu anları yayınlayan Ermenistan merkezli Aravot 'Öfkeli protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili tutumu nedeniyle istifasını talep etmeye devam ediyor' dedi.

Zafer sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı açıklamayı öne çıkaran Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın manşeti ise 'Azerbaycan lideri Karabağ saldırısının 'egemenliği' yeniden sağladığını söyledi' oldu

"AZERBAYCAN ZAFER İLAN ETTİ"

Hindustan Times 'Azerbaycan, Karabağ ayrılıkçılarının teslim olmasının ardından zafer ilan etti' dedi. Haberde Sovyetlerin çöküşünden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan'ın iki kere savaştığı son savaşı Azerbaycan'ın kazandığı hatırlatıldı.