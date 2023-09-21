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Azerbaycan'ın zaferi dünya basınında! Yıldırım harekatı vurgusu! Rusya intikam alıyor...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Azerbaycan’ın zaferi dünya basınında! Yıldırım harekatı vurgusu! Rusya intikam alıyor...

Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği operasyonun ardından dünya basını da bu zafere yer verdi. Bakü'nün operasyonu için "yıldırım saldırısı" ifadeleri kullanılırken İngilizler düzenlenen operasyonu "Rusya'nın intikamı" olarak tanımladı. İşte detaylar...

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'a karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının yankıları dünya basınında da geniş yankı buldu.

"YILDIRIM SALDIRISINDA ZAFER İLAN ETTİ"

Politico 24 saatte gelen zafer sonrası 'Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki yıldırım saldırısında zafer ilan etti' başlığını attı. ABD merkezli ABC News '35 yıldır devam eden çatışma, sonunda Azerbaycan'ın lehine sonuçlanmış gibi görünüyor' dedi.

RUSYA İNTİKAM ALIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR

İngiliz Telegraph gazetesi 'Azerbaycan'ın zaferi Putin'i eleştirenleri üzüyor ama Ermenistan'ı Batılı müttefiklere doğru itiyor' başlığını attı Haberde 'Kremlin'in askeri operasyonda oynadığı role ilişkin sorular devam ediyor, ancak Rus barış güçlerinin eylemsizliği intikam gibi görünüyor' denildi. Muhalif çizgisi ile bilinen The Moscow Times ise Kremlin'in 'Paşinyan planını' yazdı.

'Kremlin Medyaya ve Milletvekillerine Karabağ İhtilafından Ermenistan'ı Suçlamalarını Emretti' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Rusya'nın bağımsız Haber kuruluşları Meduza ve Vyorstka'nın çarşamba günü isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kremlin medyaya ve milletvekillerine Azerbaycan'ın tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesine yaptığı son saldırıdan dolayı Ermenistan'ı suçlama talimatı verdi. Son çatışmaların başlamasından önce Moskova, ABD birlikleriyle ortak askeri tatbikatlar yapacağını duyuran Erivan'ı dostça olmayan adımlar atmakla suçlamıştı.'

PAŞİNYAN'A KARŞI AYAKLANMA

Fransa merkezli haber ajansı AFP ise Erivan'daki protestoları yazdı. Hükümeti protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

"VATANIMIZI KAYBEDİYORUZ"

AFP haberinde protestocuların görüşlerine de yer verdi. Fransız ajansa konuşan protestocu Sargis Hayats 'Paşinyan gitmeli. Vatanımızı, insanlarımızı kaybediyoruz' dedi.

"İSTİFASINI İSTİYORLAR"

Binlerce protestocunun sokaklarda olduğu anları yayınlayan Ermenistan merkezli Aravot 'Öfkeli protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili tutumu nedeniyle istifasını talep etmeye devam ediyor' dedi.

Zafer sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı açıklamayı öne çıkaran Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın manşeti ise 'Azerbaycan lideri Karabağ saldırısının 'egemenliği' yeniden sağladığını söyledi' oldu

"AZERBAYCAN ZAFER İLAN ETTİ"

Hindustan Times 'Azerbaycan, Karabağ ayrılıkçılarının teslim olmasının ardından zafer ilan etti' dedi. Haberde Sovyetlerin çöküşünden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan'ın iki kere savaştığı son savaşı Azerbaycan'ın kazandığı hatırlatıldı.

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