Azerbaycan'ın zaferi dünya basınında! Yıldırım harekatı vurgusu! Rusya intikam alıyor...
Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği operasyonun ardından dünya basını da bu zafere yer verdi. Bakü'nün operasyonu için "yıldırım saldırısı" ifadeleri kullanılırken İngilizler düzenlenen operasyonu "Rusya'nın intikamı" olarak tanımladı. İşte detaylar...
Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'a karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının yankıları dünya basınında da geniş yankı buldu.
"YILDIRIM SALDIRISINDA ZAFER İLAN ETTİ"
Politico 24 saatte gelen zafer sonrası 'Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki yıldırım saldırısında zafer ilan etti' başlığını attı. ABD merkezli ABC News '35 yıldır devam eden çatışma, sonunda Azerbaycan'ın lehine sonuçlanmış gibi görünüyor' dedi.
RUSYA İNTİKAM ALIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR
İngiliz Telegraph gazetesi 'Azerbaycan'ın zaferi Putin'i eleştirenleri üzüyor ama Ermenistan'ı Batılı müttefiklere doğru itiyor' başlığını attı Haberde 'Kremlin'in askeri operasyonda oynadığı role ilişkin sorular devam ediyor, ancak Rus barış güçlerinin eylemsizliği intikam gibi görünüyor' denildi. Muhalif çizgisi ile bilinen The Moscow Times ise Kremlin'in 'Paşinyan planını' yazdı.
'Kremlin Medyaya ve Milletvekillerine Karabağ İhtilafından Ermenistan'ı Suçlamalarını Emretti' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;
'Rusya'nın bağımsız Haber kuruluşları Meduza ve Vyorstka'nın çarşamba günü isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kremlin medyaya ve milletvekillerine Azerbaycan'ın tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesine yaptığı son saldırıdan dolayı Ermenistan'ı suçlama talimatı verdi. Son çatışmaların başlamasından önce Moskova, ABD birlikleriyle ortak askeri tatbikatlar yapacağını duyuran Erivan'ı dostça olmayan adımlar atmakla suçlamıştı.'
PAŞİNYAN'A KARŞI AYAKLANMA
Fransa merkezli haber ajansı AFP ise Erivan'daki protestoları yazdı. Hükümeti protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.
Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.
"VATANIMIZI KAYBEDİYORUZ"
AFP haberinde protestocuların görüşlerine de yer verdi. Fransız ajansa konuşan protestocu Sargis Hayats 'Paşinyan gitmeli. Vatanımızı, insanlarımızı kaybediyoruz' dedi.
"İSTİFASINI İSTİYORLAR"
Binlerce protestocunun sokaklarda olduğu anları yayınlayan Ermenistan merkezli Aravot 'Öfkeli protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili tutumu nedeniyle istifasını talep etmeye devam ediyor' dedi.
Zafer sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı açıklamayı öne çıkaran Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın manşeti ise 'Azerbaycan lideri Karabağ saldırısının 'egemenliği' yeniden sağladığını söyledi' oldu
"AZERBAYCAN ZAFER İLAN ETTİ"
Hindustan Times 'Azerbaycan, Karabağ ayrılıkçılarının teslim olmasının ardından zafer ilan etti' dedi. Haberde Sovyetlerin çöküşünden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan'ın iki kere savaştığı son savaşı Azerbaycan'ın kazandığı hatırlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
- 1. ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? ARA TATİL TARİHLERİ 2023 - 2024!
- Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yüzyıllar önce keşfedildi! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...
- Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, olacak mı?
- Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
- AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?
- Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?
- TOKİ %25 indirim kampanyası detayları! 2023 TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası T.C ile sorgulama...
- Fenerbahçe Nordsjaelland maçı saat kaçta? 21 Eylül 2023 Fenerbahçe Nordsjaelland maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi? Beklenti...