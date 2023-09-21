İzmir Çeşme’de çöp sorunu! CHP’li belediye doğal sit alanına yasa dışı çöp depoluyor: Hem vahşi hem kaçak depolama

"GEZDİRMEYE YÜZÜM TUTMADI"

Maalesef 30 yılın üzerindedir İzmir'de bulunduğum süre içerisinde benim bu tesisleri gezdirmeye yüzümün tutmadığı bir gerçek var.

İkametgahımı da Çeşme'ye aldım geldim ama Çeşme'de de maalesef ne katı atık bertaraf tesisi var ne de arıtma tesisi var.