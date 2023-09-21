İzmir Çeşme'de çöp sorunu! CHP'li belediye doğal sit alanına yasa dışı çöp depoluyor: Hem vahşi hem kaçak depolama
İzmir Çeşme Belediyesi'nin yasa dışı çöp depolama alanı çevreyi tehdit ediyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er o bölgeden aktardı. Çevre Bakanlığı Emekli Müşaviri Dr. Osman Tatar, konu ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu ve "Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum." dedi.
İzmir'de çöp denince akla Harmandalı geliyor. Oradaki sorun yıllardır devam ediyor.
CHP'li Çeşme Belediyesi de 25 yıldır Alaçatı ile Ovacık arasındaki alana binlerce ton atık döktü.
YANGINA NEDEN OLDU
Bunların içerisinde hafriyat, moloz, evsel atıklar, bahçe atıkları dökülmeye devam ediyor.
11 Eylül'de bu çöplükten çıkan yangın makilik ve ormanlık alana sıçramıştı ve 19. saatte kontrol altına alınmıştı.
KENTİN GELİŞMİŞLİĞİNİ GÖSTEREN İKİ FAKTÖR
Çevre Bakanlığı emekli müşaviri Dr. Osman Tatar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; Bir kentin gelişmişliğini iki faktör ile görürüz. Bir yere gittiğimiz zaman o kentin yetkilisi bize atık su arıtma tesisini gezdirir bir de katı atık bertaraf tesisini gezdirir.
"GEZDİRMEYE YÜZÜM TUTMADI"
Maalesef 30 yılın üzerindedir İzmir'de bulunduğum süre içerisinde benim bu tesisleri gezdirmeye yüzümün tutmadığı bir gerçek var.
İkametgahımı da Çeşme'ye aldım geldim ama Çeşme'de de maalesef ne katı atık bertaraf tesisi var ne de arıtma tesisi var.
VAHŞİ BİR DEPOLAMA ALANI
Bulunduğumuz yerde dakikada ortalama bir kamyon atık geliyor. Burası resmiyette katı atık bertaraf tesisi değil. Burası vahşi bir depolama alanı.
Eğer dünyada çevre biliminde vahşi depolamaya örnek verilecekse çok güzel bir örnek teşkil eder.
"HER TÜRLÜ ATIĞI GÖRMEK MÜMKÜN"
Vızır vızır hafriyat kamyonları geçiyor. Yol boyunca otomobil lastikleri de dahil evsel atıklar da dahil her türlü atığı burada görmek mümkün.
TÜM CANLILARI ETKİLİYOR
Tehlikeli atıklar da buraya geliyor. Yeraltı suları, kuşlar vasıtasıyla öbür taraflara geçtiği zaman on binlerce insan tüm canlılar etkilenebilecek bir durumda.
Bir an önce proje hazırlanması gerekiyor.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"
TCK'nın 181. ve 182. maddeleri ihlal ediliyor. Burada Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Ortada insan sağlığını da tehlikeye atacak derecede suç var bir vahşi depolama var. Bir an önce son bulması lazım.
Maalesef Çeşme'de her sene bir yangın olayı yaşıyoruz.
Bu yangının da Ovacık kısmında olanlarının büyük bir çoğunluğu çöplükten kaynaklanan bir yangın olarak niteleniyor.
Çöplük demek de doğru değil. Bunun adı hem vahşi hem kaçak depolamadır.
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