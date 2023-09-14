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Libya'da cesetler kıyıya vurdu! Libya'yı vuran kasırga ve sel felaketinde can kaybı 6 bini geçti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Libya’da cesetler kıyıya vurdu! Libya’yı vuran kasırga ve sel felaketinde can kaybı 6 bini geçti

Libya tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Meydana gelen selde en az 6 bin kişi hayatını kaybetti. Suda sürüklenen bazı cesetlerse kıyılara vurmaya başladı.

Kuzey Afrika ülkesi Libya büyük bir sel felaketi ile mücadele ediyor. En az 6 bin kişinin öldüğü, binlerce kişinin de kaybolduğu ülkede can pazarı yaşanıyor. En çok kayıpsa Derne kentinde kayıtlara geçmiş durumda.

Derne'de, kaybolanların cesetlerinin denizde sürüklenerek kıyıya vurduğu anlar kameraya yansıdı. İş makineleri yardımı ile toplanan cesetler toplu bir şekilde gömülüyor. Derne'de şu ana kadar 2 binden fazla kişinin naaşı toprağa verildi. Bunlardan 1100'ünün kimliği belirlenemeden defnedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının zor şartlar altında yürütüldüğü bölgede, ölü sayısı 6 bini aşmış durumda. ABD merkezli bir uydu şirketi, Derne kentindeki büyük yıkımı uzaydan görüntüledi.

Felaket öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğrafları, yaşanan dramın gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çarpıcı karelerde, barajları yıkarak önüne çıkan her şeyi süpüren selin bıraktığı tahribat görülüyor.

Kentin geniş açıdan çekilen görüntüleri ise, felaketin ne denli yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Can kayıplarının büyük bir hızla artmaya devam ettiği kentte, kaybolan binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Yerinden edilenlerin sayısı ise 30 bini aşmış durumda.

Acil durum ekiplerinin soluksuz çalıştığı afet bölgesinde, arama çalışmaları zorlu şartlar altında yürütülüyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda yabancı ülke, Libyalı ekiplere desteğini sürdürüyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da, afete ilişkin son durumu A Haber'e değerlendirdi. Selden etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığını söyledi.

'DANİEL' TEĞET GEÇTİ ANCAK RİSK BİTMEDİ!

Daniel tropik siklonu, Libya'yı silip süpürdükten sonra yöneldiği Antalya, Mersin ve Adana kâbusu yaşarken, yolunu değiştirmesiyle bu şehirlerimiz rahatladı. Uzmanlar, Akdeniz şehirlerinin büyük risk altında olduğunu belirterek tehlikenin sürdüğünü bildirdi.

İklim kaymasıyla fırtınalar denizine dönüşen Akdeniz, Daniel tropik siklonu (Medicane) dehşetini yaşıyor. Libya'yı sular altında bırakan Daniel; Antalya, Mersin ve Adana olan rotasını değiştirerek Ege Denizi'ne yöneldi. Felaketin teğet geçtiğini kaydeden uzmanlar, tehlikenin devam ettiğini bildirdi.

Uzmanlar, Daniel'in şu an için gücünü kaybettiğini ancak Rodos ve Kıbrıs arasında meydana gelebilecek benzer hava hareketlerinin Türkiye için bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Daniel felaketi! Cesetler kıyıya vurdu! DANİEL FELAKETİ! CESETLER KIYIYA VURDU!
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