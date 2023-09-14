Libya'da cesetler kıyıya vurdu! Libya'yı vuran kasırga ve sel felaketinde can kaybı 6 bini geçti
Libya tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Meydana gelen selde en az 6 bin kişi hayatını kaybetti. Suda sürüklenen bazı cesetlerse kıyılara vurmaya başladı.
Kuzey Afrika ülkesi Libya büyük bir sel felaketi ile mücadele ediyor. En az 6 bin kişinin öldüğü, binlerce kişinin de kaybolduğu ülkede can pazarı yaşanıyor. En çok kayıpsa Derne kentinde kayıtlara geçmiş durumda.
Derne'de, kaybolanların cesetlerinin denizde sürüklenerek kıyıya vurduğu anlar kameraya yansıdı. İş makineleri yardımı ile toplanan cesetler toplu bir şekilde gömülüyor. Derne'de şu ana kadar 2 binden fazla kişinin naaşı toprağa verildi. Bunlardan 1100'ünün kimliği belirlenemeden defnedildi.
Arama kurtarma çalışmalarının zor şartlar altında yürütüldüğü bölgede, ölü sayısı 6 bini aşmış durumda. ABD merkezli bir uydu şirketi, Derne kentindeki büyük yıkımı uzaydan görüntüledi.
Felaket öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğrafları, yaşanan dramın gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çarpıcı karelerde, barajları yıkarak önüne çıkan her şeyi süpüren selin bıraktığı tahribat görülüyor.
Kentin geniş açıdan çekilen görüntüleri ise, felaketin ne denli yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Can kayıplarının büyük bir hızla artmaya devam ettiği kentte, kaybolan binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Yerinden edilenlerin sayısı ise 30 bini aşmış durumda.
İklim kaymasıyla fırtınalar denizine dönüşen Akdeniz, Daniel tropik siklonu (Medicane) dehşetini yaşıyor. Libya'yı sular altında bırakan Daniel; Antalya, Mersin ve Adana olan rotasını değiştirerek Ege Denizi'ne yöneldi. Felaketin teğet geçtiğini kaydeden uzmanlar, tehlikenin devam ettiğini bildirdi.
Uzmanlar, Daniel'in şu an için gücünü kaybettiğini ancak Rodos ve Kıbrıs arasında meydana gelebilecek benzer hava hareketlerinin Türkiye için bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler o tarihte yatıyor! e-Devlet'ten kontrol edin! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
- Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız! İşte yaşadığınız yerin eski adı...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
- Bakan Göktaş öğrencilere müjdeyi verdi! 5,6,7,8,9,10,11,12 ve üniversitelilere 750+750 TL anında ödeme! İkametgah adresinde hemen başvur!
- 65 yaş aylığında karar verildi! 2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! Çocuğu, torunu, aylık geliri...
- Okul ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? MEB son dakika tarihleri açıkladı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'ler 2023-24 tatil tablosu!
- Emekliye Ocak zammında %37'lik enflasyon hesabı! 12.24 puanlık refah payıyla 7.500 TL kök maaşlar katlanacak! SGK-SSK, BAĞKUR en düşük aylıklar değişti!
- Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
- Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı
- Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı
- AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?