En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber’de aktardı

Birden çok aslında çözüm maddesi var. Bunlardan bir tanesi belki refah payı ile enflasyonun üstüne biraz daha eklemeye yapılabilir. Bir tanesi en düşük taban aylık denilen tutar olan 7 bin 500 TL biraz daha yukarıya çıkartılabilir. Üçüncü ise, bugüne kadar çok gördüğümüz kamu çalışanlarına verilen seyyanen zam; bütün emeklilere enflasyon dışında şu kadar da seyyanen zam verilecek gibi bir formül gelebilir.