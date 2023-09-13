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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber'de aktardı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber’de aktardı

Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adımlar atılıyor. Emekli maaşı zammı çalışmaları, TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatı verdiğini duyurarak milyonlarca emekliyi sevindiren haberin detaylarını paylaşmıştı. Peki ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman son gelişmeleri A Haber canlı yayında aktardı.

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekliye zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor. Emekliye zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarının neticelenmesi sonrası taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memurlara verilecek zamların emeklilere de verileceği konusunda sinyali verdi. Yaptığımız hesaplara göre Ocak ayında memurlar, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber 6 aylık enflasyonun yaklaşık 10-12 puan üzerinde maaş zammı alacak.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman'ın A Haber canlı yayınında milyonlarca vatandaşın beklediği emekli maaşlarına yönelik açıklamalarında yer alan satır başları:

Orta vadeli projeler açıklandı. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon verileri de hem Temmuz hem de Ağustos ayının enflasyon farkları belirlenince, 2023 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 65'e yükselmiş oldu. 3 Ocak 2024'te bu durum netlik kazanmış olacak.

2023 yılı enflasyon beklentisi tahmin edilen gibi yüzde 65 çıkar ise 6 aylık enflasyon farklı yüzde 37,76 oluyor. Enflasyon farklı SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşını direkt etkiliyor.

"EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI..."

6 aylık enflasyon beklentisinin tutması halinde bugün itibarıyla 7 bin 500 TL maaş alması halinde, en düşük aylık 10 bin 350 TL'ye yükselmiş oluyor. Bu noktada yüzde 38'lik bir artış enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için garanti diyebiliriz.

Birden çok aslında çözüm maddesi var. Bunlardan bir tanesi belki refah payı ile enflasyonun üstüne biraz daha eklemeye yapılabilir. Bir tanesi en düşük taban aylık denilen tutar olan 7 bin 500 TL biraz daha yukarıya çıkartılabilir. Üçüncü ise, bugüne kadar çok gördüğümüz kamu çalışanlarına verilen seyyanen zam; bütün emeklilere enflasyon dışında şu kadar da seyyanen zam verilecek gibi bir formül gelebilir.

"ÇALIŞMALAR YAKLAŞIK 3 AY DAHA SÜRECEK GİBİ DURUYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar vermiş olduğu açıklamalara bakmış olduğumuzda, çalışmaların aralık sonunda belli olacağını net olarak söyleyebiliriz. Bu çalışmaların devam süreci için yaklaşık 3 ay gerekiyor gibi duruyor ve bu da 2024 Ocak ayını bize işaret ediyor.

"KAMU ÇALIŞANLARININ EN DÜŞÜK ALACAĞI MAAŞ..."

Kamu da çalışan vatandaşlar için ise 6. Toplu Sözleşmeden kalan 2023 enflasyon farkı için yüzde 6'yı aşan kısmı için, bu durumda enflasyon yüzde 37,76 çıkarsa 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 6'yı aşan kısmı yüzde 30'a erişmiş olacak ve toplu sözleşmeden gelen yüzde 15'lik toplu sözleşme farkı ile beraber memurların da 2024 Ocak ayında en düşük alacağı maaş aylıklarında yüzde 50 artış olacağı görülüyor.

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