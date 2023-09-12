12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Libya'da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası'nın boyutu gözler önüne serildi

Libya'da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası'nın boyutu gözler önüne serildi

Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını açıkladı. Libya'daki sel felaketinin boyutu böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 09:43
  • 1
  • 87
Libya’da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası’nın boyutu gözler önüne serildi

Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor. Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sellerde Derna'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı. Hamad, Derna'nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 87
Libya’da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası’nın boyutu gözler önüne serildi

Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise yaptığı açıklamada, Derna'daki sellerde hayatını kaybedenlerin 2 bini aştığını belirterek, 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi. Al-Mosmari, sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.

  • 3
  • 87
Libya’da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası’nın boyutu gözler önüne serildi

Libya'nın doğusundaki "hükümetin içişleri bakanı" Essam Ebu Zeriba, Derna'da 5 binden fazla kişinin kayıp olduğundan korkulduğunu aktararak, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Akdeniz'e doğru sürüklendiğini ifade etti. Bölgedeki durumu trajik olarak nitelendiren Zeriba, yerel ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

  • 4
  • 87
Libya’da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası’nın boyutu gözler önüne serildi

Derna'daki yerel basın, elektrik ve iletişimin olmaması nedeniyle bölgedeki durumu felaket olarak nitelendirdi.

  • 5
  • 87
Libya’da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası’nın boyutu gözler önüne serildi

BM'nin Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon, sel felaketinde düzinelerce köy ve kasabanın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Daniel Fırtınası'nın ülke üzerindeki ciddi etkisinden derin üzüntü duyuyorum. Tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortakları doğu Libya'daki insanlara acil insani yardım sağlamak için el ele vermeye çağırıyorum" dedi.