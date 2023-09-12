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Libya'da sel felaketi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Daniel Fırtınası'nın boyutu gözler önüne serildi
Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını açıkladı. Libya'daki sel felaketinin boyutu böyle görüntülendi.