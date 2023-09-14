Asgari ücrete 2 formül! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Orta Vadeli Programda enflasyon tahmini değişti ve yüzde 65’e çıktı. Gözler ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Emekliye ara zam olacak mı? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Temmuz ayından beri ücretleri konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Emekliye ara zam ile ilgili önemli gelişmeler var. Bunları hep konuşacağız emekliler bunları bekliyor. Memurlara zam yapıldı, emekliye zam yapıldı ardından toplu sözleşme süreci yaşandı. Eylül ayına geldik ve ekim ayında Meclis'in açılmasını bekliyoruz. Burada emekliler için bir ara zam tartışması yapacağız.
Tabi bundan sonra da asgari ücret konuşulmaya başlanacak. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapılacak. Diğer ücretleri konuşurken hep enflasyondan bahsediyoruz. Enflasyon orada hep bir referans oluyor. Aslında asgari ücrette enflasyon için referans oluyor. Asgari ücret artışlarına baktığın zaman gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış oldu. Son artışla birlikte yüzde 110 artış yapıldı.
OCAKTA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?
Orta Vadeli Programda açıklanan yüzde 65 enflasyon öngörüş var. Bu tabi masaya gelecek ve referans olacak. Yine 2024 için OVP'de belirlenen yüzde 30'un üzerinde enflasyon öngörüsü de masada olacak. Netice itibarıyla 2024 yılı için asgari ücret belirlenecek. Temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 TL'ye çıkarıldı.
Temmuz ayından aralık ayına 6 aylık bir süre geçecek İşte 6 aylık enflasyon asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL net ücret 11 bin 402 TL. Temmuzda bir ara zam olduğu için 6 aylık enflasyona bakılacağını düşünüyoruz. 2 aylık enflasyon belli oldu ve yüzde 19.44. Buna göre bir hesap yaparsak asgari ücret 13 bin 619 TL olarak karşımıza çıkıyor.
6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 37,76 civarında ve burada hesaplanan asgari ücret 15 bin 707 TL olarak karşımıza çıkıyor. 6 aylık memur zammı yani yüzde 49,46 referans alınırsa asgari ücret 17 bin 42 TL olacak. Öyle görünüyor ki asgari ücret 20 bin TL'ye yaklaşmış olacak. Buradaki hesaplarda refah payları hariç tutuldu.
2023'ün başında yüzde 50'yi geçen bir asgari ücret artışı yapıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dokunuşu oldu. Öyle gözüküyor ki yıl sonunda 20 bine çok yakın bir net asgari ücret olacak. Şu anda bu hesaplar erken olabilir ama gündem de şu ücretler konusu var. Bunlar konuşmaya devam edecek."
ASGARİ ÜCRETE İKİ FORMÜL
Mevcut brüt asgari ücret: 13.414,50 TL
Mevcut net asgari ücret: 11.402,32 TL
OVP yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 65
2 aylık enflasyon oranı: Yüzde 19.44 (13.619 TL)
6 aylık enflasyon tahmini: Yüzde 37,76 ( 15.707 TL)
6 aylık memur zammı tahmini: Yüzde 49,46 (17.042 TL)
SON SÖZ ERDOĞAN'DA: EMEKLİYE 5 BİN LİRALIK '100. YIL İKRAMİYESİ'
Yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren konu, MYK'nın ana gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı, parti kurmaylarına cumhuriyetin 100. yıl dönümünde ikramiye ödenmesi için çalışma başlatma talimatı verdi. Rakamın en az 5 bin TL olacağı ancak Erdoğan'ın bunu artırabileceği öğrenildi.
AK Parti emekli vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel ikramiye verecek. Genel Merkez'de önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında ana gündem maddelerinden biri, sayıları 15 milyonu bulan emeklilerin yaşadığı sıkıntı oldu. Edinilen bilgilere göre, toplantıda parti kurmayları, sahada emekli vatandaşların geçinememekten şikâyet ettiğini, maaşlarda iyileştirme yapılması yönünde çok sayıda talep aldıklarını dile getirdi.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına emeklilere 100. Yıl İkramiyesi verilmesi için çalışma başlatması talimatını ilettiği öğrenildi.
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