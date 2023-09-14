Asgari ücrete 2 formül! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023'ün başında yüzde 50'yi geçen bir asgari ücret artışı yapıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dokunuşu oldu. Öyle gözüküyor ki yıl sonunda 20 bine çok yakın bir net asgari ücret olacak. Şu anda bu hesaplar erken olabilir ama gündem de şu ücretler konusu var. Bunlar konuşmaya devam edecek."