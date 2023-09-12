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Emine Erdoğan'dan Libya için "geçmiş olsun" mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Emine Erdoğan’dan Libya için geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da meydana gelen, binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu sel felaketi ile ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

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