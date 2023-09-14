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Libya'da cesetler kıyıya vurdu! Libya'yı vuran kasırga ve sel felaketinde can kaybı 6 bini geçti

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 09:32
Libya tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Meydana gelen selde en az 6 bin kişi hayatını kaybetti. Suda sürüklenen bazı cesetlerse kıyılara vurmaya başladı.
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