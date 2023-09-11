Libya’da sel felaketi! Hükümet acı bilançoyu açıkladı: Derne’de 5 bin 200 ölü | 10 bin kayıp! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Türkiye yanınızda!

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Sel felaketi sebebiyle Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin 3 gün yas ilan ettiğini hatırlatan Hammude, ülke çapında bayrakların yarıya indirileceğini aktardı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

SEL FELAKETİNDE KAYIP KİŞİ SAYISI 10 BİNE ÇIKTI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Libya'da sel felaketinde kaybolan kişi sayısının 10 bine yükseldiğini bildirdi.

IFRC Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketinden çok fazla kişinin etkilendiğini belirten Ramadan, Libya'da acil ihtiyaçların olduğunu aktardı.

Ramadan, sel felaketi nedeniyle ülkedeki kayıp kişi sayısının 10 bine yükseldiğini ve bu bilgiyi bağımsız kaynaklar aracılığıyla elde ettiklerini belirtti.

AA muhabirinin "Libya'nın doğusunda sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamı doğruluyor musunuz?" sorusu üzerine Ramadan, net bir rakam vermeyerek, sel nedeniyle yaşanan ölümlerin binlerle ifade edilebileceğini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİBYA'YA TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir.

Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır.

Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır.

AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır. Geçmiş olsun Libya." ifadelerini kullandı.

MSB: İLK UÇAK BÖLGE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım etmek için gönderilecek 3 nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.