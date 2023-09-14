Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tan CHP'ye sağlı sollu: Belediyelerde inanılmaz bir torpil dönüyor
Sosyal medyada yaptığı yayınlarla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç yaptığı yayında CHP'ye yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sonuç CHP'li belediyelerde inanılmaz bir torpilin döndüğünü ifade ederken, partide liyakatın olmadığını vurguladı. Sonuç ayrıca CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni evlenen oğlunun eşini belediyede çalışanıyla aldattığını söyledi. İşte detaylar...
Sosyal medyada platformu Twitch'te Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç, yaptığı yayında CHP ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
"CHP'Lİ BELEDİYELERDE İNANILMAZ TORPİL DÖNÜYOR"
CHP'li belediyelere yönelik konuşan Sonuç "Belediyelerde inanılmaz torpil dönüyor. Liyakatın 'L' si yok." ifadelerini kullandı.
BÖCEK'İN OĞLU BELEDİYEDEN ÇALIŞANLA EŞİNİ ALDATTI
Sonuç ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu yeni evlendiği karısını belediyeden bir çalışanla aldattığını ifade etti. Çalışanın Dersimli olduğunu ifade ederken belediye başka memleketten insan olmadığını da söyledi.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek'e 'aldatıldığı' gerekçesiyle boşanma davası açan gelininin kendisine gönderdiği zehir zemberek mesajı yanlışlıkla WhatsApp durumundan paylaştı.
Söz konusu mesajda, gelin Zeynep Kerimoğlu'nun kayınpederi Muhittin Böcek'e, "Yazıklar olsun, sizi babam yerine koydum. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz" diyerek sitem ettiği görüldü. Böcek daha sonra yaptığı paylaşımda Whatsapp'ının hacklendiğini öne sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ADRA GYO HALKA ARZ TARİHİ 2023! Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Hisse kodu, fiyatı, halka arz takvimi...
- Canan Karatay'dan ailelere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Sabahları 1 bardak...
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2023? ATV Kuruluş Osman günü mü değişti, ilk bölüm hangi tarihte?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler o tarihte yatıyor! e-Devlet'ten kontrol edin! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
- Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız! İşte yaşadığınız yerin eski adı...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
- Bakan Göktaş öğrencilere müjdeyi verdi! 5,6,7,8,9,10,11,12 ve üniversitelilere 750+750 TL anında ödeme! İkametgah adresinde hemen başvur!
- 65 yaş aylığında karar verildi! 2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! Çocuğu, torunu, aylık geliri...
- Okul ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? MEB son dakika tarihleri açıkladı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'ler 2023-24 tatil tablosu!
- Emekliye Ocak zammında %37'lik enflasyon hesabı! 12.24 puanlık refah payıyla 7.500 TL kök maaşlar katlanacak! SGK-SSK, BAĞKUR en düşük aylıklar değişti!
- Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
- Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı