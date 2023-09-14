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Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tan CHP'ye sağlı sollu: Belediyelerde inanılmaz bir torpil dönüyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç’tan CHP’ye sağlı sollu: Belediyelerde inanılmaz bir torpil dönüyor

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç yaptığı yayında CHP'ye yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sonuç CHP'li belediyelerde inanılmaz bir torpilin döndüğünü ifade ederken, partide liyakatın olmadığını vurguladı. Sonuç ayrıca CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni evlenen oğlunun eşini belediyede çalışanıyla aldattığını söyledi. İşte detaylar...

Sosyal medyada platformu Twitch'te Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç, yaptığı yayında CHP ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDE İNANILMAZ TORPİL DÖNÜYOR"

CHP'li belediyelere yönelik konuşan Sonuç "Belediyelerde inanılmaz torpil dönüyor. Liyakatın 'L' si yok." ifadelerini kullandı.

BÖCEK'İN OĞLU BELEDİYEDEN ÇALIŞANLA EŞİNİ ALDATTI

Sonuç ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu yeni evlendiği karısını belediyeden bir çalışanla aldattığını ifade etti. Çalışanın Dersimli olduğunu ifade ederken belediye başka memleketten insan olmadığını da söyledi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek'e 'aldatıldığı' gerekçesiyle boşanma davası açan gelininin kendisine gönderdiği zehir zemberek mesajı yanlışlıkla WhatsApp durumundan paylaştı.

Söz konusu mesajda, gelin Zeynep Kerimoğlu'nun kayınpederi Muhittin Böcek'e, "Yazıklar olsun, sizi babam yerine koydum. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz" diyerek sitem ettiği görüldü. Böcek daha sonra yaptığı paylaşımda Whatsapp'ının hacklendiğini öne sürdü.

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