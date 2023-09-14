Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç’tan CHP’ye sağlı sollu: Belediyelerde inanılmaz bir torpil dönüyor

Söz konusu mesajda, gelin Zeynep Kerimoğlu'nun kayınpederi Muhittin Böcek'e, "Yazıklar olsun, sizi babam yerine koydum. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz" diyerek sitem ettiği görüldü. Böcek daha sonra yaptığı paylaşımda Whatsapp'ının hacklendiğini öne sürdü.