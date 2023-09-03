İsveç’te skandal gözaltı! Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi…
İsveç’in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu bölge Varnhemstorget’te polis korumasıyla beraber Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılar devam ediyor. Kuran yakılmasına izin verilen İsveç’te bulunan Irak asıllı Salwan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı.
İsveç ve Danimarka'da polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonları devam ediyor. Özellikle Müslümanların yoğunlukta olduğu Varnhemstorget bölgesinde Kur'an-ı Kerim'de saldıran Irak asıllı Salwan Momika'yı 15 kişi engellemeye çalıştı. İsveç polisi Momika'yı koruma altına aldı.
15 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Çevrede toplanan 100'e yakın gösterici, Momika ve polise taş ve şişe fırlattı. Bunun üzerine polis Momika'yı olay yerinden kaçırırken göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Olay sonrası polis 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Malmö polisinin duyurusunda, eylemin çok şiddetli geçtiği ve zaman zaman isyan çıktığı belirtildi. Polisin, tekrar olay çıkma ihtimaline karşı bölgede nöbet tutmaya başladığı bildirildi.
PROVOKASYONLARA İZİN VERİLMESİ TEPKİ GÖRÜYOR
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?
- Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?
- 10 günde -4 kilo verdiren Japon Diyeti! Asya mutfağıyla mum gibi eriyin! Her sabah 8'de...
- Yarın okul var mı, yok mu? 2023-2024 eğitim yılı 4 Eylül'de başlıyor mu? Anakokulu, ilköğretim, ortaokul, lise Okul açılış tarihi...
- MKE Ankaragücü-Fenerbahçe İZLE | 03 Eylül MKE Ankaragücü-FB maçı canlı, kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz izleme ekranı!
- Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş
- BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maç sonucu
- Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
- Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!
- Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...
- Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...
- Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...