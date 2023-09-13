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Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Sığ ve vizyonsuz yaklaşımın yansıması

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Sığ ve vizyonsuz yaklaşımın yansıması

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır." denildi.

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