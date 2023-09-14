Son 33 yılın en kurak ağustos ayı! Yurt genelinde yağışlar geçen yılın ağustosa göre yüzde 60 azaldı

Orta kuşakta bulunan 40 ila 70 derece enlem arası çok daha fazla sıcaklıkların görülmeye başlandığı bir dönemi görüyoruz. Ağustos ayı hesaplanan ya da olması beklenen 1,5 derece üstüne çıktı. Bu aslında bizi başka bir noktaya götürüyor. Sıcaklıkların bu kadar yüksek olduğu bölgeler aynı zamanda en fazla sanayi bölgesinin en yoğun nüfusun olduğu yerler. Buna Türkiye'de dahil durumda. Dolayısıyla nüfus artışı ve çevresel tahribatla sıcaklık arasındaki paralelliği de burada görmek mümkündür. Böylece şehirsel ısı adaları oluşuyor.