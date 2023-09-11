Başkan Erdoğan'ın "F-16 ve İsveç" mesajı sonrası ABD'den geri adım

BAŞKAN ERDOĞAN: BENİM DE KONGREM TBMM'DİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la ayaküstü de olsa F-16 konusunu görüştüklerini belirterek "F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeye kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.