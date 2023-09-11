Başkan Erdoğan'ın "F-16 ve İsveç" mesajı sonrası ABD'den geri adım
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'lar ile ilgili İsveç üzerinden sert çıkışı sonrası ABD'den geri adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, F-16 uçaklarının satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bağlantıyla ilgili, "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
Sözcüsü Miller, basın toplantısında bir gazetecinin "F-16 uçaklarının satışlarıyla ilgili güncel bir gelişme var mı? Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la G20 marjında görüştüğünü ve ABD'nin İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışı arasında bağlantı kurduğunu dile getirdi. Bunun Ankara'yı üzdüğünü ifade etti. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorularını yanıtladı.
Miller, satışla ilgili henüz güncel bir gelişme olmadığını söyledi.
"TEK AKTÖR BİZ DEĞİLİZ"
İki husus arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin ise Miller, "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha önce de Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor." diye konuştu.
Miller, ABD Kongresi'nde ise bu iki konu arasında bağlantı kuranlar bulunduğunu belirterek "Bu süreçteki tek aktör biz değiliz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: BENİM DE KONGREM TBMM'DİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la ayaküstü de olsa F-16 konusunu görüştüklerini belirterek "F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeye kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.
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