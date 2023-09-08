İzmir’de kentsel dönüşüm fiyaskosu! Kılıçdaroğlu 1 yıl önce temel attı, arpa boyu yol alınamadı

NEDEN YAPAMIYORLAR?

Burada bir rant söz konusu. Buradaki arsa Milli Emlak'tan çok komik bir bedelle devri yapıldı. Yasal bir durum aslında. Kanun derki; kentsel dönüşüm bölgelerinde Hazine'ye ait araziler belediyeye rayiç bedel üzerinden devredilir. Bu hüküm zaten var. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi burada komik bir bedelle aldığ arsayı kat karşılığı kooperatife devrettikten sonra burada birkaç defa el değiştirmeler oldu. Burada vatandaşın hakkı gasp ediliyor. Ciddi bir rant söz konusu.