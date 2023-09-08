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İzmir'de kentsel dönüşüm fiyaskosu! Kılıçdaroğlu 1 yıl önce temel attı, arpa boyu yol alınamadı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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İzmir’de kentsel dönüşüm fiyaskosu! Kılıçdaroğlu 1 yıl önce temel attı, arpa boyu yol alınamadı

İzmir Gaziemir'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun temelini attığı kentsel dönüşüm çalışması durdu. 1 yıl geçti sadece bir bodrum kat yapıldı. Peki proje neden ilerlemiyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe konuğu olan Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kentsel dönüşüm fiyaskosu yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından temeli atılan projede sadece bir bodrum kat yapılabildi ve arpa boyu kadar yol alınamadı.

Peki Gaziemir'de kentsel dönüşüm çalışması neden durdu? Proje neden ilerlemiyor? Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği dönüşüm çalışması neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe konuğu olan Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.

Uğur İnan Atmaca'nın canlı yayında anlattıkları:

"CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar kentsel dönüşüme bütçeden ayırdığı payların ne kadar komik olduğunu biliyoruz. Kooperatif modeli olarak sundukları hatta Türkiye'ye model olarak önerdikleri bu sistemin de çöküşünü burada izliyoruz.

BAZI BLOKLARIN TEMELİ ATILMADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaşalı temel atma töreninden beri yani 1 yıldır yapılan işin özeti ortada. Toplamda buraya 279 konutluk bir proje yapılacaktı. 279 konutun 1 yılda tamamının bitmesi gerekirken 1 blokun temeli atılmış diğer blokların temeli dahi atılmadı. Burası 1 yılda bitebilirdi.

HÜKÜMET BURADA 5 BİN KONUT ÜRETTİ

Hükümet Elazığ'da 1 yıl içerisinde 8 bin konut yaptı. Buradaki rakam sadece 279. Bu konutların daha henüz bodrum katından çıkamadılar. İsteselerdi burada 8 bin konut yapılabilirdi. 30 Ekim İzmir depreminden sonra zaten hükümetimiz yaklaşık 5 bin civarında konut yaptı.

NEDEN YAPAMIYORLAR?

Burada bir rant söz konusu. Buradaki arsa Milli Emlak'tan çok komik bir bedelle devri yapıldı. Yasal bir durum aslında. Kanun derki; kentsel dönüşüm bölgelerinde Hazine'ye ait araziler belediyeye rayiç bedel üzerinden devredilir. Bu hüküm zaten var. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi burada komik bir bedelle aldığ arsayı kat karşılığı kooperatife devrettikten sonra burada birkaç defa el değiştirmeler oldu. Burada vatandaşın hakkı gasp ediliyor. Ciddi bir rant söz konusu.

CHP KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YOLDA KALDI

CHP kentsel dönüşümde sınıfta kalmadı bence eğitime bile başlamadı. Yapıyormuş gibi görünüyorlar. 1 yılda hükümet ve bakanlık Türkiye genelinde binlerce konut yaptı. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra adeta bölge bir şantiye alanına döndü. Ama gelin görün ki İzmir'de 1 yılda temel atılmıyor. Burada ki görevliler 20 gündür çalışma olmadığını söylüyor.

YOLLAR GÖÇTÜ

Şantiye alanında teknik sorunlar da var. Yol 4 şeritli olarak işliyor. Karabağlar-Gaziemir ilçelerini bağlayan bir yol var. Gerekli tedbirler alınmadığı için inşaat sahasına yolun 2 şeridi göçtü. 7-8 aydır durum böyle devam ediyor. Hala daha bu durum bile düzeltilemedi. Vatandaşların bu anlamda da ciddi sıkıntıları var.

İNŞAAT NE ZAMAN BİTER?

Burada inşaatın bitmesini bırakın 30 Ekim depreminden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 tane konut yapamadı. Kendi yıkılan hizmet binasını bile yapamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bir göçebe belediyeciliği yapıyor."

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