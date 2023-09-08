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İzmir'de kentsel dönüşüm fiyaskosu! Kılıçdaroğlu 1 yıl önce temel attı, arpa boyu yol alınamadı

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 12:12
İzmir Gaziemir'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun temelini attığı kentsel dönüşüm çalışması durdu. 1 yıl geçti sadece bir bodrum kat yapıldı. Peki proje neden ilerlemiyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe konuğu olan Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.
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