Tunç Soyer’in konser tutkusu İzmir’i batırdı: Tarkan’dan sonra Gülşen’e de milyonlar saçmış! İki konser için dudak uçuklatan rakam…

31 Aralık 2022'de İzmir'de düzenlen yılbaşı için de şarkıcı Gülşen'e, belediye kasasından 3 milyon 30 bin lira ücret ödendiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Gülşen'in yılbaşı konseri kapsamında teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için 7 milyon 247 bin 50 lira ödendiği belirlendi. Toplamda Gülşen'in konseri için 10 milyon 277 bin 50 ödenmiş oldu. Tüm konser masraflarını Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ karşılamış oldu.