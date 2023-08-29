Tunç Soyer’in konser tutkusu İzmir’i batırdı: Tarkan’dan sonra Gülşen’e de milyonlar saçmış! İki konser için dudak uçuklatan rakam…
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, vatandaşa hizmet etmek yerine konserlerle gönlünü eğlendiriyor. İzmirlilerin karşısında Tarkan’ı oynatıp para basan Soyer, masrafların sponsorlar tarafından karşılandığını söylemiş İzmir’i batıran faturayla beraber yalanı ortaya çıkmıştı. Yaşamını Amerika’da sürdüren Tarkan için belediye kasasından 23 milyon 540 bin lira çıkaran Soyer’in Gülşen’e de milyonlar saçtığı ifşa oldu. 28 Mayıs yenilgisinden sonra hazımsızlık yaşayan Gülşen, ülkeyi terk edeceğini söylemişti.
CHP'li belediyelerin belediyecilik anlayışı hizmet değil, oyun… Yıllardır sokaklardaki çöplerden, yolların bozukluğundan, susuzluktan muzdarip olan İzmirlilerin parasının nereye harcandığı ortaya çıktı. Yol, su, köprü olarak dönmesi gerekirken Tunç Soyer ne yazık ki Tarkan ve Gülşen aşkına yenik düştü. Belediye kasasından Tarkan'a verdiği paranın yankıları hala devam ederken meğer Gülşen'e de milyonlar yağdırmış. Soyer'in bu eğlence aşkı İzmir'i adeta iflah olmaz bir konuma getirmiş.
İKİ KONSERE 33 MİLYON!
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl konser veren Tarkan'a Büyükşehir'in kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte 23 milyon 540 bin lira verildiği ortaya çıkmıştı.
CHP'li Başkan Tunç Soyer'in 'Sponsor karşıladı. Belediye kasasından bir kuruş çıkmadı' dediği konser masraflarının Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından ödendiği anlaşıldı. Böylece Tunç Soyer'in yalan söylediği belgelerle kanıtlandı.
31 Aralık 2022'de İzmir'de düzenlen yılbaşı için de şarkıcı Gülşen'e, belediye kasasından 3 milyon 30 bin lira ücret ödendiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Gülşen'in yılbaşı konseri kapsamında teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için 7 milyon 247 bin 50 lira ödendiği belirlendi. Toplamda Gülşen'in konseri için 10 milyon 277 bin 50 ödenmiş oldu. Tüm konser masraflarını Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ karşılamış oldu.
İSTANBUL'UN KASASI DA TEHLİKEDE! GÜLŞEN 30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA KONSER VERECEK
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Gülşen konseri ile kutlayacağını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun belediye kasasından Gülşen'e ne kadar ödeme yapacağı merak konusu oldu.
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