05 Eylül 2023, Salı
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Borç batağındaki İzmir’de Tunç Soyer yine aday! Çöp sorunu İzmir’in kaderi oldu… İzmirlinin 33 milyon lirası konsere gitti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylık sinyali verdi. Peki aradan geçen 4 buçuk yılda Soyer, verdiği sözleri tuttu mu? Hangi vaadini yerine getirdi? İzmirliler Soyer'in başkanlığını onaylıyor mu? Detaylar haberimizde...