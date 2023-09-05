05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Borç batağındaki İzmir’de Tunç Soyer yine aday! Çöp sorunu İzmir’in kaderi oldu… İzmirlinin 33 milyon lirası konsere gitti

Borç batağındaki İzmir’de Tunç Soyer yine aday! Çöp sorunu İzmir’in kaderi oldu… İzmirlinin 33 milyon lirası konsere gitti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 14:50
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylık sinyali verdi. Peki aradan geçen 4 buçuk yılda Soyer, verdiği sözleri tuttu mu? Hangi vaadini yerine getirdi? İzmirliler Soyer'in başkanlığını onaylıyor mu? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borç batağındaki İzmir’de Soyer yine aday!
Borç batağındaki İzmir’de Soyer yine aday!
Türkiye-Yunanistan arasında yeni dönem!
Türkiye-Yunanistan arasında yeni dönem!
Tavşan aday Kılıçdaroğlu’na meydan okudu
Tavşan aday Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
Başkan Erdoğan’dan Soçi dönüşü kritik mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü kritik mesajlar
Başkan Erdoğan’dan çok sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan çok sert yanıt
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı
FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı
Öğretmen adaylarına atama müjdesi!
Öğretmen adaylarına atama müjdesi!
CHP’de genel başkanlık yarışı
CHP'de genel başkanlık yarışı
CHP’li vekiller Togg’a hayran kaldı
CHP'li vekiller Togg'a hayran kaldı
İYİ Partili Adnan Beker’den bomba itiraf
İYİ Partili Adnan Beker'den bomba itiraf
Gençlerin gözü de Kabine’de
Gençlerin gözü de Kabine'de
Daha Fazla Video Göster