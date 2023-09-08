Sel anında ne yapılmalı? Sel ve su baskınlarında neler yapmalıyız?

Eğer ki kamp veya piknik alanında isek dere yatağı ya da dere kenarında isek bu ihbarlar alındığında alan terk edilmeli veya hiç gidilmemesi gerekir. Sel esnasında ise yapılacaklar daha farklı. Biz eğitim alanında temiz bir alanda eğitim veriyoruz. Burada 3 kademeli bir akış var. Burada bize bir şeylerin çarpması ya da devirmesi söz konusu değil ancak gerçek bir olayda su önüne ne kattıysa getirecektir.