Sel anında ne yapılmalı? Sel ve su baskınlarında neler yapmalıyız?
İstanbul, Kırklareli ve Aksaray'da yaşanan sel felaketi, akıllara sel anında neler yapılmalı sorusunu getirdi. Suyun yükselmesi beklenmeden uzaklaşılmalı. Peki sel sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan arama ve kurtarma teknisyeni İsmail Koçhan anlattı.
Son bir haftada İstanbul, Aksaray ve Kırklareli'nde sel felaketleri meydana geldi. 10 vatandaşımızı bu felaketlerde kaybettik. Birçok ev ve iş yerini su bastı çok sayıda araç zarar gördü. Ekipler bölgelerde temizlik çalışmalarını devam ettirirken yaraların sarılması için mücadele sürüyor.
Sel anında ne yapılmalı? Sel ve su baskınlarında neler yapmalıyız? Sel sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan arama ve kurtarma teknisyeni İsmail Koçhan anlattı.
İsmail Koçhan'ın öne çıkan sözleri:
"Seli 3' bölmemiz gerekir. Öncesinde sel anında ve sonrasında yapılması gerekenler var. Meteorolojik uyarılara dikkat etmek gerekiyor. Artık meteoroloji hangi saatte hangi alana kaç metreküp yağmur yağacağını önceden tahmin edip belirtiyor. Böyle bir ihbar aldığımızda eğer bodrum katlarda veya sıfırda yaşıyorsak üst katlara yakınlarımızın olduğu yere yani üst katlara çıkmamız gerekiyor.
Eğer ki kamp veya piknik alanında isek dere yatağı ya da dere kenarında isek bu ihbarlar alındığında alan terk edilmeli veya hiç gidilmemesi gerekir. Sel esnasında ise yapılacaklar daha farklı. Biz eğitim alanında temiz bir alanda eğitim veriyoruz. Burada 3 kademeli bir akış var. Burada bize bir şeylerin çarpması ya da devirmesi söz konusu değil ancak gerçek bir olayda su önüne ne kattıysa getirecektir.
Suyun içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bize çarpmasıyla beraber düşüp kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ayak bileğine kadar gelen bir su insanı rahatlıkla sürükleyip götürebilir. Eğer ki diz kapağına kadar gelmişse artık araçları da sürüklüyor anlamına gelir ve bu bilimsel bir veridir. Bu seviyeyi gördüğümüzde yapmamız gereken güvenli ve yüksek bir anlana çıkmak gerekir.
Suda yürürken küçük küçük adımlarla ayağımızı sudan kaldırmadan geri geri gelip suyun gücünü kullanarak güvenli ve yüksek alana bir an önce kendimizi atmamız gerekiyor. İnsanlarımızın en çok yaptığı hatalardan bir tanesi; caddede karşıya 2 adımda geçerim düşüncesiyle ilk adımda sürüklenmesi ya da düşmesi oluyor. Gerçek bir olayda suyun altında çamur-mıcır ve benzeri unsurlar olduğu için bu yaşanıyor.
Ayak bileği veya diz seviyesi olduğunda kesinlikle güvenli ve yüksek yerlere geçmeli. Sele 2 veya 3 seviyede yakalanmamamız gerekiyor. Buna karşı yapacaklarımız sınırlı ve bu su bizi sürükleyecektir. Eğer suyun üzerinde durabiliyorsak gittiği yere kadar gidip yardıma ulaşmaya çalışacağız. Suyun dışındaki vatandaşlar suyun içindeki vatandaşa yardım etmek için suyun içine girmemeli ip-can simidi göndermeli.
Akıntı arttıkça ayaklara binen yük giderek artıyor. İhbarlara dikkat edeceğiz, su kabarmaya başladığında yüksek güvenli alanlara geçeceğiz. Evlerde mobilyaların ya da masaların üzerine çıkmakla ilgili konuşacak olursak birçok olayda görüldüğü gibi tavana kadar suyun dolduğunu görüyoruz. Masa veya mobilyaların üzerine çıkmaktan ziyade su girmeye başlandığı anda mutlaka üst katlara çıkmak gerekiyor.
Sel suyunun içinde yüzmek en son ihtimaldir. Çaresizliği son noktasıdır. Çünkü suyun içinde gelen maddeler zarar verme potansiyeli taşır. Şiddetli gelen bir suda insanını yüzme ihtimali yoktur. Ona yakalanmamak gerekir. Suyun içinde yüzmek son çaredir. Vatandaşlarımız duyarlı olmalı ve meteorolojik ihbarlara dikkat etmeli. 3. Seviye sel durumunda açık gıda ve açık su kullanılmamalı mutlaka kapalı gıda ve su tüketilmeli. Kopmuş elektrik telleri varsa kesinlikle yaklaşılmamalı."
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