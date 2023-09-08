Dünyanın gözü G-20 zirvesinde! Başkan Erdoğan zirve için Hindistan’a gitti

Ama Rusya ile Çin liderleri bu zirveye katılmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zemindeki görüşmeleri özellikle hem yeni dünya düzeni hem Türkiye'nin güncellediği ekonomik programını uluslararası topluma özetlemesi bakımından hem de Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel istikrar konusu ve en önemlisi yeşil finansmanla ilgili de yapılacakları dünyaya bir ödev olarak hatırlama var. Hem dünyayı kirletecekler hem de bedel ödemekten kaçıyorlar. Bunun yanında bir de 3'üncü ülkelere yük bindiriyorlar. Sınırda karbon vergisi gibi yeni ve tarife dışı tarifeler üretme derdindeler. Ancak bunun küresel finansmanı için ellerini ceplerine atmıyorlar. Bu tartışılan dünyadaki adaletsizliğe karşı başkaldırıyı tetikleyen bir durum.