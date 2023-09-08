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Dünyanın gözü G-20 zirvesinde! Başkan Erdoğan zirve için Hindistan'a gitti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Dünyanın gözü G-20 zirvesinde! Başkan Erdoğan zirve için Hindistan’a gitti

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18. G-20 zirvesi için Hindistan’a gitti. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı gıda ve tahıl konularının gündemde olması bekleniyor. Dünyaya yön veren liderlerin buluşmasında önemli kararlar alınacak. Zirveyle ilgili Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'a gitti. Programın içeriğine göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Erdoğan, Hindistan ziyaretinden sonra ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunacak. Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'nde hangi konular masada? Kritik G-20 zirvesinde Türkiye hangi konuları gündeme getirecek? Zirveyle ilgili Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Zirve bu yıl Hindistan'da gelecek yıl Brezilya sonraki yıl ise Güney Afrika'da olacak. Tabi Afrika Birliği'nin G-20 ile üyelik anlamımda resmi bağı tesis edilecek. Bu sırada Afrika son derece önemli. Bu zirve de daha çok "Yeşil Dönüşüm" ve "Küresel Isınma" konuları önem kazanacak. Afrika artık yeni ve modern sömürgeciliğe karşı başkaldırıyor. "Daha adil bir dünya" çağrısının yapıldığı bir ortamda bu sözü ve bu mesajı dillendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin kazan-kazan anlayışına dayanan sömürgecilik geçmişi olmayan ve Afrika'yı yeni sömürge düzenin içine oturtmamaya çalışan politikalar çok güçlü karşılık buluyor.

Afrika ile asırlar öncesinden gelen sömürge ilişkisini bugün devam ettiren aktörlerde bu politikalardan rahatsız oluyor. Afrika Birliği'nin bir başka yönü ise zengin orman ve su kaynakları dolayısıyla karbon emisyonu üreterek dünyayı kirleten ülkeler Afrika ve Amazon Havza'sını kullanarak buradaki geçmiş sömürge ilişkilerini ve toprak parçalarını kullanarak Avrupa'da kirlettiği dünyayı Afrika ya da Amazonlar da aklamaya çalışacak. Buna ilişkin bir arka plan çalışması da var. Afrika Birliği'nin G-20'ye entegre edilmesi olarak bunu yapıyorlar.

Ama Rusya ile Çin liderleri bu zirveye katılmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zemindeki görüşmeleri özellikle hem yeni dünya düzeni hem Türkiye'nin güncellediği ekonomik programını uluslararası topluma özetlemesi bakımından hem de Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel istikrar konusu ve en önemlisi yeşil finansmanla ilgili de yapılacakları dünyaya bir ödev olarak hatırlama var. Hem dünyayı kirletecekler hem de bedel ödemekten kaçıyorlar. Bunun yanında bir de 3'üncü ülkelere yük bindiriyorlar. Sınırda karbon vergisi gibi yeni ve tarife dışı tarifeler üretme derdindeler. Ancak bunun küresel finansmanı için ellerini ceplerine atmıyorlar. Bu tartışılan dünyadaki adaletsizliğe karşı başkaldırıyı tetikleyen bir durum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 5 önemli ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Aynı zamanda Pazar günü kapanış oturumundan sonra liderlerin yapacağı basın toplantısında en çok ve merakla beklenen toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki olacak. Tahıl konusu ve Rusya görüşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getireceği konulardan olacaktır. Aslında uluslararası topluma mesaj niteliğinde İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanmış dokümanlar var. Farklı başlıklar var ve dolayısıyla bunlar liderlere sunulacak."

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