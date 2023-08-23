İzmir 4 yıldır hizmete hasret kaldı! Bağımsız Meclis Üyesi Hasan Ünal: Bu kötü yönetime dur demeli

"AK PARTİ'YE İHTİYAÇ VAR"

Sayın Cumhurbaşkanım... İzmir'in size ihtiyacı var. İzmir'in AK Parti'ye ihtiyacı var. İzmirliler, burada yaşayanlar, bu kabiliyetsiz, vizyon yoksunu, sadece kendi ikballerini düşünen zihniyete mecbur değiller. Sayın Cumhurbaşkanım; ben size inanıyorum. Ben sizin memleket sevdanıza inanıyorum. Ben sizin millet aşkınıza inanıyorum.

Ben sizin liderliğinizde AK Parti belediyeciliğinin neler başardığını Menemen'de bizzat yaşıyorum. Bu sürece katkı koymaktan ayrıca onur duyuyorum. İzmir'de de bunu yapabiliriz. İzmir'i bu bataklıktan, bu kabiliyetsiz yönetimden kurtarmanın zamanı geldi de geçiyor. İzmir, iş bilmez, kabiliyetsiz bir yönetim tarafından bataklığa dönüştürüldü. Tarihi, turizmi ve ticareti ile 1000 yıllardır çekim merkezi olan İzmir'imizin, hak ettiği değeri, hak ettiği hizmeti, hak ettiği yatırımı alamaması, etrafımızdaki şehirlerin ise yerel yöneticilerinin kabiliyetleri ile modern yaşanabilir bir hale gelmesi, hem gıpta ile uzaktan seyretmeyi hem de "Kahretsin neden biz bu haldeyiz" diyerek milyonlar gibi beni de isyan etme noktasına getirdi. Bu bir parti meselesi değildir, bu, vizyon, kabiliyet meselesidir, memleket sevdasıdır. Bakın Eskişehir'e, bakın Konya'ya, bakın kardeşim bakın ve sesimizi yükseltelim. Siyasi hayatım boyunca Cumhuriyetin kurucu değerlerine inandım, bu inanç doğrultusunda sol siyasette yıllarımı geçirdim. Gelin görün ki, bugünkü sol siyaseti gördüğümde yıllarımın heba olduğunu söyleyebilirim. Bir tek ben miyim böyle düşünen, hayır. Binlerce eşim dostum, arkadaşımla görüşüyorum, acaba yanılıyor muyum diye... Hayır benim gibi düşünen binlerce arkadaşım, yoldaşım, dostum var.