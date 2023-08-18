CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

EYLEMLER İLÇELERE SIÇRADI

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arısında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçinin başlattığı iş bırakma eylemi CHP'li diğer ilçe belediyelerine de sıçradı.