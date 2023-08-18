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Haberler Galeri CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

CHP'li Tunç Soyer yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye işçilerine uyguladığı maaş yöntemi, 22 yıl önceki Türkiye korkusunu yaşattı. Buca, Bayraklık, Bornova'daki kriz Narlıdere'ye de sıçradı. Maaşların 2-3 taksitle ödendiğini belirten temizlik işleri çalışanları iş bıraktı.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 10:02
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CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

CHP'li belediyeler skandala doymuyor. Vatandaşa hizmet etmekten yoksun İzmir Büyükşehir Belediyesi, işçilerini mağdur etti. Taksitli maaş sistemiyle eski Türkiye'yi hatırlattı. Buca, Bayraklı, Bornova'dan sonra Narlıdere'de yaşanan kriz temizlik işçilerinin işi bırakmasına sebep oldu. Maaşların 2-3 taksitle ödendiğini belirten temizlik işçileri 2 saat iş bıraktı. Narlıdere'de örgütlü Belediye İş Sendikası sorunun çözülmemesi halinde eylemlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini açıkladı.

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CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

EYLEMLER İLÇELERE SIÇRADI

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arısında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçinin başlattığı iş bırakma eylemi CHP'li diğer ilçe belediyelerine de sıçradı.

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CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

Yüksek enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini belirten Bayraklı, Buca ve Bornova Belediyesi işçileri basın açıklaması yaparak maaşlarda düzenleme talep etti. Belediye başkanlarının işçilerden gelen taleplere sessiz kalması üzerine geçtiğimiz günlerde önce Bayraklı, ardından da Bornova Belediyesi çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

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CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

Bayraklı'da gün boyu temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya çıkmayınca cadde ve sokaklar çöplüğe döndü.

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CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı

2 SAATLİĞİNE İŞ BIRAKTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde başlayan eylemler Bayraklı, Buca ve Bornova'ya da sıçradı. Listeye Narlıdere de eklendi. Maaşlarının taksit taksit ödendiğini öne süren işçiler dün sabah 2 saat süreyle iş bıraktı.