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CHP’li belediye eski Türkiye’yi aratmadı: İzmir’de taksitli maaş ödemesiyle tarihe geçti! İşçiler işi bıraktı
CHP'li Tunç Soyer yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye işçilerine uyguladığı maaş yöntemi, 22 yıl önceki Türkiye korkusunu yaşattı. Buca, Bayraklık, Bornova'daki kriz Narlıdere'ye de sıçradı. Maaşların 2-3 taksitle ödendiğini belirten temizlik işleri çalışanları iş bıraktı.
Giriş Tarihi: 18.08.2023 09:56Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 10:02