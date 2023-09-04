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Sivil anayasa hazırlığı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber'in sorularını yanıtlıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Sivil anayasa hazırlığı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber’in sorularını yanıtlıyor

Bugün Sivas Kongresi’nin 104. yıldönümü… Sivas’ta A Haber'den Tahir İnan ve Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulunuyor. Numan Kurtulmuş sivil anayasa ile ilgili, "Bu süreçte herkesin olumlu katkılar ortaya koyması gerekir. Hiçbir partinin tek başına anayasası olmaz." dedi. Kurtulmuş emekli maaşları konusunda çalışmaların iyi bir zamanlama Meclis'e geleceğinin mesajını verdi.

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Mili Mücadele'nin mihenk taşlarından olan Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümü… Sivas'ta A Haber'den Tahir İnan ve Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulunuyor. Milli Mücadele'ye dikkata çeken Numan Kurtulmuş, "Esareti kabul etmeyen ecdadımızın irade gösretgesiydi." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'un öne çıkan sözleri:

Kongreler zincirinin son halkası Sivas Kongresi'dir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan süreç Sivas'ta kongre ile son buldu. O zaman İstanbul büyük bir baskı altındaydı. Ordunun silahları dağılmış bir yenilgi alınmış Balkan savaşlarında sonra küçülüp Anadolu kıtasına çekilmek zorunda kalmış bir büyük cihan devletinin yıkıntılarından bahsediyoruz. Bu halkın ecdadımızın böyle bir esareti kabul etmesi mümkün değildi. Anadolu'da çok ciddi bir uyanış yaşanıyor. Samsun'da Sivas'a gelen süreç bir iradeyi ortaya koyuyor. Sivas Kongresi milli iradenin kendisiydi. Kongreler ile ecdadımız milli iradesini ortaya koydu.

TBMM 1 EKİM'DE AÇILIYOR

29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilk asrı geride kalıyor. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak. Bunu için yasama yürütme yargı faaliyetleri içerisinde milli iradenin tecelli ettiği yer TBMM'dir. Meclis'e bu süreçte çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun için tüm vekillerin büyük hassasiyetle Türkiye'nin 2. asrına yakışır şekilde güçlü Meclis olmasını istiyoruz. Şu anda Meclis'te 15 siyasi parti var ve temsil gücü çok yüksek. 6 siyasi partinin Meclis'te grubu var. Bunun büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bekleyen temel meseleler var bunları çözeceğimize inanıyorum. Meclis İç Tüzüğü'nün yapılanması lazım. Gerek iktidar gerek muhalefet olsun vekiller hep Meclis'te çalışma düzeninde şikayet eder. 37 saat Meclis kesintisiz çalışmıştır. Meclis'te insanı bir çalışma ortamının oluşturulması lazım.

MECLİS'İN GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Türkiye Yüzyılı'na yakışır faaliyetler yürütülecek. Komisyonların etkin çalışması lazım. Güçlü Türkiye için tüm güçlerin birleştirilmesi ve aynı amaca çalışması lazım. Bunun için çalışcağız.

YENİ SİVİL ANAYASA HAZIRLIĞI

Türkiye 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmalıdır. Hiçbir parti ve grubun anayasası olmaz. Herkes sürece katkı vermeli.

EMEKLİ MAAŞINDA SÜREÇ NASIL İŞLYECEK?

Hükümetin böyle bir kararı vermesi ilgili bakanlığın böyle bir hazırlığı yapması, yine parti grupları üzerinden bu konunun Meclis'e gelmesi ve Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşulduktan sonra Meclis Genel Kurulu'na inmesi, böyle bir süreç yaşanacak.

Ben de bugün en az bir 8-10 kişi belki daha fazla beni gördüklerinde ne olur başkan şu emekli maaşları meselesi dedi. Bunun önemli bir sosyal mesele olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik zorlukları da özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçedeki zorlukları da göz önünde bulundurularak ben iyi bir zamanlama ile iyi bir şekilde sonuçlandırılacağını inanıyorum

Ayrıntılar geliyor…

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