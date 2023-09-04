Sivil anayasa hazırlığı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber’in sorularını yanıtlıyor

TBMM 1 EKİM'DE AÇILIYOR

29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilk asrı geride kalıyor. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak. Bunu için yasama yürütme yargı faaliyetleri içerisinde milli iradenin tecelli ettiği yer TBMM'dir. Meclis'e bu süreçte çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun için tüm vekillerin büyük hassasiyetle Türkiye'nin 2. asrına yakışır şekilde güçlü Meclis olmasını istiyoruz. Şu anda Meclis'te 15 siyasi parti var ve temsil gücü çok yüksek. 6 siyasi partinin Meclis'te grubu var. Bunun büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bekleyen temel meseleler var bunları çözeceğimize inanıyorum. Meclis İç Tüzüğü'nün yapılanması lazım. Gerek iktidar gerek muhalefet olsun vekiller hep Meclis'te çalışma düzeninde şikayet eder. 37 saat Meclis kesintisiz çalışmıştır. Meclis'te insanı bir çalışma ortamının oluşturulması lazım.

MECLİS'İN GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Türkiye Yüzyılı'na yakışır faaliyetler yürütülecek. Komisyonların etkin çalışması lazım. Güçlü Türkiye için tüm güçlerin birleştirilmesi ve aynı amaca çalışması lazım. Bunun için çalışcağız.