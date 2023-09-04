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Su çekilince bataklık oluştu! Sazlıbosna Barajı'nda bataklık ortaya çıktı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Su çekilince bataklık oluştu! Sazlıbosna Barajı’nda bataklık ortaya çıktı

İstanbul'da barajların kurumasıyla birlikte bataklık tehlikesi ortaya çıktı. Sazlıbosna Barajı'nda da bataklık oluştuğu görüldü. Bölgedeki son durumu balçığa giren ve ayaklarını çıkaramayan A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

Sıcak havaların etkisi ve yağışların azalması nedeniyle İstanbul'da barajlar kuruma noktasına geldi. Barajların kurumasıyla birlikte bataklı tehlikesi ortaya çıktı. Sazlıbosna Barajı'na giden ekiplerimiz son durum ekrana taşırken A Haber muhabiri Murat Daba balçığa girdi ve ayaklarını çıkaramadı.

İşte Murat Dada'nın o bölgeden aktardıkları:

"Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından barajlar dip seviyeleri gördü. Sazlıbosna Barajı'nın su seviyesi yüzde 13'lere inmiş durumda. Barajın bazı bölgelerinin tamamen kuruduğunu ve toprağın çatladığını görebiliyoruz.

Bu çatlakların ilerisinde ise asıl tehlike başlıyor. Burada bulunan hayvanlar susayınca baraja yakın kıyıdan su içmeye çalışıyorlar. Ancak toprak çatlamasından sonra ise bataklık başlıyor. Biz buraya gelip yürümeye çalıştığımız zaman batıyoruz. Hayvanlar için ise tehlike daha büyük boyutlarda.

Sazlıbosna Barajı tamamen suyla doluydu ancak su seviyesi yüzde 13'le kadar geriledi. Bir önceki sene bu barajda doluluk oranı yüzde 48'lere kadar ulaşmıştı. Biz burada durumu size göstermek için çamura girdik ancak çıkmakta zorlanıyoruz. Çünkü bataklık tehlikesi büyük boyutta. Bu noktadan ileri gidildiği taktirde tamamen orada kalma riskleri taşıyor.

Şu an için bu barajın çevresinde kuşlar var onları için su ihtiyaçlarını gidermek kolay olabilir ancak burada diğer hayvanlar için tehlike ciddi boyutta. Başıboş köpekler su içmek istediklerinde buradaki balçığa saplanabiliyor. Balçıkta yürümek imkansız ve sadece kuşların ayak izleri görülüyor.

Şu anda İstanbul'da en fazla su oranına sahip barajı Ömerli. Su oranı yüzde 58 civarında. Zaslıbosna Barajı'nda ise işler daha zor durumda ve kuruma noktasına gelmiş vaziyette. Biz de buradaki durumu aktarırken balçığa girdik ve ayaklarımız çamurdan çıkmadı. Dün burada vatandaşlar köpeği kurtarmak için emekleyerek gittiler. Çünkü burada yürümek gerçekten çok zor."

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