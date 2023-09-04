Su çekilince bataklık oluştu! Sazlıbosna Barajı’nda bataklık ortaya çıktı

Şu anda İstanbul'da en fazla su oranına sahip barajı Ömerli. Su oranı yüzde 58 civarında. Zaslıbosna Barajı'nda ise işler daha zor durumda ve kuruma noktasına gelmiş vaziyette. Biz de buradaki durumu aktarırken balçığa girdik ve ayaklarımız çamurdan çıkmadı. Dün burada vatandaşlar köpeği kurtarmak için emekleyerek gittiler. Çünkü burada yürümek gerçekten çok zor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN