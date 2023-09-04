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İYİ Parti'den CHP'ye Ankara şartı: Yerel seçimlerde iş birliği için Ankara'nın bize verilmesi gerekir

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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İYİ Parti’den CHP’ye Ankara şartı: Yerel seçimlerde iş birliği için Ankara’nın bize verilmesi gerekir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı adayla girmeye yönelik çıkışı sonrasında 8'li koalisyonda ipler koparken, İstanbul ve Ankara özelinde iş birliği ihtimali gündeme geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullandı. Beker ayrıca parti tabanlarının bu durumu çok isteğini ifade etti. Seçimdeki mağlubiyete de değinen Bekar "Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi" dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak seçimlerdeki hezimet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçlamıştı.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN GERİ ADIM

Akşener yaptığı konuşmada yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarının sinyalini verirken İstanbul ve Ankara konusunda ise geri adım atmıştı.

"HİÇBİR PARTİYLE YAN YANA GELMEYECEĞİZ"

"Seçimlere ayrı girelim" çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"BAZI YERLERDE BAZI ANLAŞMALAR OLABİLİR"

Bu açıklamayı yapan Akşener bir gün sonra ise yerelde anlaşmaların olabileceğinin altını çizerken "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ İÇİN ANKARA'YI BİZE VERİN

Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullandı.

Beker ayrıca "Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını? Şu an partisinden aday olacağını söylüyor. İYİ Partililer bunu istiyor. " ifadelerini kullandı.

"HDP İLE GÖRÜŞMELER NEDENİYLE KAYBEDİLDİ"

Bekar seçimlerin HDP desteği nedeniyle kaydedildiğini söylerken "Seçim, Kemal Bey'in Meclis'te HDP'lilerle görüşmesiyle kaybedildi. Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve seçim boyunca her girdiğimiz yerde 'HDP-PKK' denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey'e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Sahada, HDP'nin desteklediği Kemal Bey'i biz de destekliyormuşuz algısı çıktı." diye konuştu.

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