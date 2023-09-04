İYİ Parti'den CHP'ye Ankara şartı: Yerel seçimlerde iş birliği için Ankara'nın bize verilmesi gerekir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı adayla girmeye yönelik çıkışı sonrasında 8'li koalisyonda ipler koparken, İstanbul ve Ankara özelinde iş birliği ihtimali gündeme geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullandı. Beker ayrıca parti tabanlarının bu durumu çok isteğini ifade etti. Seçimdeki mağlubiyete de değinen Bekar "Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi" dedi.
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak seçimlerdeki hezimet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçlamıştı.
"HİÇBİR PARTİYLE YAN YANA GELMEYECEĞİZ"
"Seçimlere ayrı girelim" çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
"BAZI YERLERDE BAZI ANLAŞMALAR OLABİLİR"
Bu açıklamayı yapan Akşener bir gün sonra ise yerelde anlaşmaların olabileceğinin altını çizerken "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" ifadelerini kullandı.
İŞ BİRLİĞİ İÇİN ANKARA'YI BİZE VERİN
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullandı.
Beker ayrıca "Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını? Şu an partisinden aday olacağını söylüyor. İYİ Partililer bunu istiyor. " ifadelerini kullandı.
"HDP İLE GÖRÜŞMELER NEDENİYLE KAYBEDİLDİ"
Bekar seçimlerin HDP desteği nedeniyle kaydedildiğini söylerken "Seçim, Kemal Bey'in Meclis'te HDP'lilerle görüşmesiyle kaybedildi. Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve seçim boyunca her girdiğimiz yerde 'HDP-PKK' denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey'e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Sahada, HDP'nin desteklediği Kemal Bey'i biz de destekliyormuşuz algısı çıktı." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet'ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...
- Milli Piyango on numara sonuçları 2023 | 4 Eylül On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı! millipiyangoonline
- TOKİ'den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL'den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!
- Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? ATV Safir dizisi Yaman gerçek ismi ne?
- Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...
- Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…
- SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!
- Bakliyatları korumanın doğal yolu ortaya çıktı! Aktarlar bu yöntemle depolarını uzun süre koruyabiliyorlar
- Ender Saraç'tan zayıflama çayı tarifi 🍵 Kardiyo kadar tesirli! Bu tarifle basen ve göbeğe veda edin!
- Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? Galaxy a30, Samsung a52...
- Kabızlık sorununu kökünden çözen doğal karışım: Yoğurdun içine bir kaşık eklemeniz yeterli
- Gelinim Mutfakta 4 Eylül puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?