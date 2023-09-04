İYİ Parti’den CHP’ye Ankara şartı: Yerel seçimlerde iş birliği için Ankara’nın bize verilmesi gerekir

İŞ BİRLİĞİ İÇİN ANKARA'YI BİZE VERİN

Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullandı.

Beker ayrıca "Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını? Şu an partisinden aday olacağını söylüyor. İYİ Partililer bunu istiyor. " ifadelerini kullandı.