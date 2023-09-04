Emekliye enflasyonun üzerinde zam! En düşük emekli zammı 7500 TL’yi geçecek | Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli zammı, memurların kazanımları ve ücretlerde merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:



EMEKLİLERE İLAVE ZAM KÖK AYLIK ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK?

Emekliye zamda, "Prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi, seyyanen zam ve 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi" olmak üzere 3 önemli başlık bulunuyor. Emekli aylıklarına kademeli artışla prim günü ile aylık arasında kopan bağın kısmen telafi edilmesi hedefleniyor. Kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor. Temmuz ayında refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. En düşük emekli aylığı 7500 lirada kalırken, zamlar kök aylık üzerinden hesaplanınca yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. En düşük aylığın 7500 lira olmasının ardından ortaya çıkan prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.