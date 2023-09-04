Emekliye enflasyonun üzerinde zam! En düşük emekli zammı 7500 TL'yi geçecek | Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği haberle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Memur zamlarından sonra gözler SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına çevrildi. Çalışmaya göre emekliler enflasyonun üstünde zam alacak. Prim-aylık dengesizliği giderilecek, ikramiye artacak.
Giriş Tarihi: 04.09.2023
06:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
06:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor. Emeklilere yapılacak ilave artışın Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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Merkez Bankası'nın yılsonu tahminine göre enflasyon yüzde 62 olursa Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekliler yüzde 35.25'lik artışı cebine koymuş bulunuyor.
Emekliye zamda prim-aylık dengesizliği giderilecek, 7500 lira olan en düşük emekli aylığı yükseltilecek. Cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SSK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak.
Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.
Emekli zammı, memurların kazanımları ve ücretlerde merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: EMEKLİLERE İLAVE ZAM KÖK AYLIK ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK? Emekliye zamda, "Prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi, seyyanen zam ve 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi" olmak üzere 3 önemli başlık bulunuyor. Emekli aylıklarına kademeli artışla prim günü ile aylık arasında kopan bağın kısmen telafi edilmesi hedefleniyor. Kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor. Temmuz ayında refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. En düşük emekli aylığı 7500 lirada kalırken, zamlar kök aylık üzerinden hesaplanınca yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. En düşük aylığın 7500 lira olmasının ardından ortaya çıkan prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.