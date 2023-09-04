Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, "Meclis'in gündemine bir ara zam formülü gelecek. Burada birkaç formül var. Bir memur emeklilerinin talebi aslında seyyanen artışın kendilerine de yapılması. Bir seyyanen artış olması. Bu 8 bin TL olur ya ada başka bir rakam olur onu bilemiyorum. Bir seyyanen artış formülü var. İkincisi oransal bir ek zam formülü var. Üçüncüsü de taban maaşın yani 7.500 TL'nin artırılması var.