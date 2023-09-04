HaberlerGaleriEmekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?
Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?
"Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla bu yıla özel bir üçüncü ikramiye Cumhuriyet ikramiyesinin masada olduğu konuşulurken, gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile emekli aylıklarında düzenleme çalışmaların tam gaz devam ettiği dönemde 5 bin TL emekli ikramiyesi tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte konu hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 04.09.2023 10:02Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 10:04