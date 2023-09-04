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Haberler Galeri Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

"Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla bu yıla özel bir üçüncü ikramiye Cumhuriyet ikramiyesinin masada olduğu konuşulurken, gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile emekli aylıklarında düzenleme çalışmaların tam gaz devam ettiği dönemde 5 bin TL emekli ikramiyesi tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte konu hakkında son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 04.09.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 10:04
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Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

"Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere 5 bin TL ikramiye konusundaki iddialar, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklilerinin gündemine gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli taban aylıklarının yükseltilmesi için çalışmalar devam ederken, ek olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle emeklilere tek seferlik 5 bin TL ikramiye verilmesi planları gündeme gelmeye başladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

EMEKLİYE 5 BİN TL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerine bir defaya mahsus 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adı altında İkramiye verilmesi gündeme geldi.

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Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Bilindiği üzere emeklilerin 7 bin 500 TL taban maaşların yeniden düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Söz konusu çalışmalarla birlikte 5 bin TL emekli ikramiyesinin de detaylarının belli olması bekleniyor.

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Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Emeklilere verilmesi planlanan 5 bin TL ikramiyeye ilişkin henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Herhangi bir açıklama yapılması ile beraber detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, "Meclis'in gündemine bir ara zam formülü gelecek. Burada birkaç formül var. Bir memur emeklilerinin talebi aslında seyyanen artışın kendilerine de yapılması. Bir seyyanen artış olması. Bu 8 bin TL olur ya ada başka bir rakam olur onu bilemiyorum. Bir seyyanen artış formülü var. İkincisi oransal bir ek zam formülü var. Üçüncüsü de taban maaşın yani 7.500 TL'nin artırılması var.