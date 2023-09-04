04 Eylül 2023, Pazartesi
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Emekli maaşında süreç nasıl işleyecek? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber'de anlattı
Bugün Sivas Kongresi’nin 104. yıldönümü… Sivas’ta A Haber'den Tahir İnan ve Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş sivil anayasa ile ilgili, "Türkiye 12 Eylül Anayasası'dan kurtulmalıdır. Bu süreçte herkesin olumlu katkılar ortaya koyması gerekir. Hiçbir partinin tek başına anayasası olmaz." dedi. Kurtulmuş emekli maaşları konusunda çalışmaların iyi bir zamanlama ile Meclis'e geleceğinin mesajını verdi.