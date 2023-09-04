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Haberler Galeri Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye'de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye'de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Cerablus'tan aktardı. Canlı yayında patlama sesleri duyulurken Uğur, son dakika gelişmesini paylaştı.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 10:48
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Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye’de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

Arap aşiretlerinin Deyrizor'da başlattığı PKK/YPG temizlik operasyonu, Münbiç'e de uzandı. 4 köy teröristlerden temizlendi.


Aşiretler, bölgeyi teröristlerden arındırma konusunda kararlı.

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Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye’de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

ABD'nin desteğini arkasına alan terör örgütü PKK/YPG ilk darbeyi 27 Ağustos'ta Deyrizor 'da aldı.

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Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye’de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

Fırat Kalkanı ile terörden arındırılan bölgelerde varlık gösteren Arap aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Cerablus güneyinde bir araya geldi. Güçlerini birleştiren aşiretler rotayı Münbiç'e çevirdi. Çatışmalar şiddetlendi.

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Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye’de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

4 KÖY TEMİZLENDİ

Mahsenli, Mahmudiye ve Arap Hasan köyleri ve aynı bölgede yer alan Syriatel olarak bilinen tepe terörden arındırıldı. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Arap aşiretleri de terör örgütüne karşı operasyona destek verdi.

PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka ile Haseke illerinde sabah erken saatlerde operasyon başlattı. 4 köy teröristlerden temizlendi.

Arap aşiretleri çatışma bölgelerine takviye konvoyları göndermeye devam ediyor.

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Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye’de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

1'İ ÇOCUK 2 SİVİL ÖLDÜ

Diğer yandan terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da Arap aşiretlerin terörden temizlediği Hacin köyüne ağır silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 2 sivil öldü, 13 sivil ise yaralandı.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki arapları zorla silah altına alıyor.

PKK/YPG, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak terörist faaliyetleri için finansman sağlıyor.