HaberlerGaleriCanlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye'de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi
Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye'de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Cerablus'tan aktardı. Canlı yayında patlama sesleri duyulurken Uğur, son dakika gelişmesini paylaştı.