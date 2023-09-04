Canlı yayında patlama sesleri! A Haber Suriye’de... Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG çatışması büyüyor! Son dakika gelişmesi

4 KÖY TEMİZLENDİ

Mahsenli, Mahmudiye ve Arap Hasan köyleri ve aynı bölgede yer alan Syriatel olarak bilinen tepe terörden arındırıldı. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Arap aşiretleri de terör örgütüne karşı operasyona destek verdi.

PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka ile Haseke illerinde sabah erken saatlerde operasyon başlattı. 4 köy teröristlerden temizlendi.

Arap aşiretleri çatışma bölgelerine takviye konvoyları göndermeye devam ediyor.