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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

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