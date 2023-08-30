30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Hakem Heyeti yarın ne karar verecek? Yeni zam oranlarına göre kim ne kadar maaş alacak?
Kamu görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. Kurul, perşembe günü yani yarın son toplantısını yapacak ve kararını verecek. Hakem Heyeti’nin kararı ne olacak? Bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir? Yeni zam oranlarına göre kim ne kadar maaş alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.