Doberman cinsi eğitimli köpek Tina eve döndü! Kayıp ekonomist Berzeg’in köpeğini A Haber görüntüledi

Tina'nın nereden geldiği merak ediliyor. Bugün sağlıklı olan köpeği dün yorgun ve bitkin olduğunu söyleyebiliriz. Korhan Berzeg ile son temasının olduğu yeri ekiplere gösterebilecek mi? İşte tüm bunların hepsi kısa süre içerisinde cevap bulacak. Uzman köpek yetiştiricileri ve uzman veterinerler ile görüşmeler yapılıyor. Tina'nın 48 saat aç bırakılırsa son beslendiği yere gidebileceği ya da sahibinden umudunu kestiği için geri geldiği ve bir daha oraya gitmeyeceği ihtimalleri üzerinde duruluyor."