Doberman cinsi eğitimli köpek Tina eve döndü! Kayıp ekonomist Berzeg’in köpeğini A Haber görüntüledi
75 gündür Balıkesir'de kayıp olan dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'le ilgili bir önemli gelişme yaşandı. Berzeg'in yanında bulunan özel eğitimli köpeği 74 gün sonra dün eve döndü. Tina'yı ilk kez A Haber ekibi görüntüledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Uzman köpek yetiştiricisi Savaş Dursun, "Köpek sahibinden umudunu kestiği için eve gelmiş artık sahibinin olduğu son yere gitmez. Evine ve sahibine bağlı köpekler 200 KM’den dönebilir." dedi.
İstanbul'dan tatil amacıyla Balıkesir'in Gönen ilçesine giden ve bu bölgede köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg kayboldu ve arama çalışmaları bugün 75. günde devam ediyor. Berzeg'i arama çalışmaları sürerken Berzeg'le birlikte kaybolan Tina isimli köpek dün 74 günün ardından eve döndü.
İHA'ların da kullanıldığı aramalarda bu zamana kadar 300 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, Korhan Berzeg olduğu söylenen 2 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin Berzeg ile benzerlik gösteren aynı kıyafeti giyen ve yanlarında köpekleri olan farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.
Korhan Berzeg'in doberman cinsi eğitimli köpeği Tina dün eve döndü. Tina'yı ilk kez A Haber ekibi görüntüledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Türkiye'nin gözünün ve dikkatinin bu olayda olduğunu ifade eden Vedat Sezer, "75 gün önce Korhan Berzeg ve köpeği Tina yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Bulunması için büyük bir seferlik başlatılmıştı." dedi.
Vedat Sezer'in bölgeden aktardıkları:
"Arama-tarama çalışmaları uzun süre devam etti. Şu anda kadar 300 kilometre bir alan tarandı. Jandarma komandolar, jandarma arama kurtarma ekipleri, çevik kuvvet, AFAD, STK inanılmaz bir seferberlikle arama yaptılar. Bu ekipler bakılmadık yer bırakmadı.
İşte olayın üzerinden 74 gün geçmişti ki ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile yürüyüşe çıkan eğitimli köpek Tina dün geri döndü. İlginç bir gelişme yaşandı ve dün herkes hayretler içinde kaldı. Tina ilk olarak ailenin görüştüğü bir köylü tarafından tespit edildi. Sonrasında Korhan Berzeg'in ailesine ve jandarmaya haber verildi. Yeniden umutların yeşerdiği bir zaman dilimi yaşandı.
Dün tespiti yapıldıktan sonra Tina aileye teslim edildi. Aile şaşkın ve tedirgin olduğu için basına bir açıklama yapmadı. Biz bugün görüşmek için ailenin yanına gittik ve geri dönen Tina'yı gördük. Köpeğin oldukça sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bir araziden gelmediği ya da saldırıya uğramadığı görüntüsü vardı. Artık arama-tarama çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Aramalar bundan sonra Tina üzerinden yapılacak.
Tina'nın nereden geldiği merak ediliyor. Bugün sağlıklı olan köpeği dün yorgun ve bitkin olduğunu söyleyebiliriz. Korhan Berzeg ile son temasının olduğu yeri ekiplere gösterebilecek mi? İşte tüm bunların hepsi kısa süre içerisinde cevap bulacak. Uzman köpek yetiştiricileri ve uzman veterinerler ile görüşmeler yapılıyor. Tina'nın 48 saat aç bırakılırsa son beslendiği yere gidebileceği ya da sahibinden umudunu kestiği için geri geldiği ve bir daha oraya gitmeyeceği ihtimalleri üzerinde duruluyor."
PEKİ TİNA NASIL GERİ GELDİ?
Uzman köpek yetiştiricisi Savaş Dursun'un öne çıkan sözleri:
"Doberman ırkları normalde koruma içgüdülü olan köpeklerdir. Ya dar alan koruma veya şahıs koruma köpekleridir. Bu köpeğimizin alan koruma şahıs koruma köpeği olduğunu düşündüğümüzde ve kayıp olan şahısla birlikte hareket ettiği için o şahıstan kolay kolay ayrılacağını düşünmüyorum.
Şahısla birlikte gittikleri ortamda; bu şahsın başına bir şey gelip de köpek sahibinden umudunu kesene kadar başında bekleyecektir. Başından kesinlikle ayrılmayacaktır.
Bu süre 20-25 gün ila değişebilir. Bu süre içerisinde bu köpek sahibini bırakmaz. Ama onun haricinde şahıs alıkonulup başka bir yere götürüldüyse köpek bu defa şahsın en son olduğu yerden 20-25 gün ayrılmaz.
Köpek sahibinden umudunu kestikten sonra kendi dönüş yolunu aramaya başlar. Burada köpeği ne kadar mesafeye açıldığını bilmiyoruz. Kendi özel alanından yani sahibinin evinden ne kadar bir mesafe açıldı bunu tam olarak bilmiyoruz. Bu süreye göre geri dönüş gününü tahmin edebiliriz.
Köpeğin üzerinde herhangi bir yaralanma izi yok. Temiz görünüyor sadece zayıflamış. Tabi burada evdeki ortamdaki gibi beslenmemiş. Köpekte herhangi bir yaralanma izi olmaması bir yerleşim yerinden geçmediğini gösteriyor. Sokak hayvanları ile mücadele etmediğini anlıyoruz. Köpek sahibinden umudunu kestiği için eve gelmiş artık sahibinin olduğu son yere gitmez. Evine ve sahibine bağlı köpekler 200 KM'den dönebilir."
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