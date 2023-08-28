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Memur ve memur emeklilerine zam için geri sayım! Hakem Heyeti 3. kez toplandı! Zam oranı belli olacak mı?

Son dakika haberi | Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlenecek. Hükümet ile sendikalar arasında çıkan anlaşmazlık sonrası devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 3. kez toplandı. 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde zam oranı Hakem Heyeti kararıyla belirlenecek. Peki ama memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Zam pazarlığı ne zaman bitecek? Açıklama gelecek mi? A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal da gelişmeleri değerlendirdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.08.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:05
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Memur ve memur emeklilerine zam için geri sayım! Hakem Heyeti 3. kez toplandı! Zam oranı belli olacak mı?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

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Memur ve memur emeklilerine zam için geri sayım! Hakem Heyeti 3. kez toplandı! Zam oranı belli olacak mı?

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti.

Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

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Memur ve memur emeklilerine zam için geri sayım! Hakem Heyeti 3. kez toplandı! Zam oranı belli olacak mı?

11 HİZMET KOLUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI
Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

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Memur ve memur emeklilerine zam için geri sayım! Hakem Heyeti 3. kez toplandı! Zam oranı belli olacak mı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Memur ve memur emeklilerine zam için geri sayım! Hakem Heyeti 3. kez toplandı! Zam oranı belli olacak mı?

Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti: Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı.