Memur ve memur emeklilerine zam için geri sayım! Hakem Heyeti 3. kez toplandı! Zam oranı belli olacak mı?

Son dakika haberi | Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlenecek. Hükümet ile sendikalar arasında çıkan anlaşmazlık sonrası devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 3. kez toplandı. 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde zam oranı Hakem Heyeti kararıyla belirlenecek. Peki ama memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Zam pazarlığı ne zaman bitecek? Açıklama gelecek mi? A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal da gelişmeleri değerlendirdi. İşte detaylar...