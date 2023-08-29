29 Ağustos 2023, Salı
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...
Toplu sözleşme zammı son dakika 2023! Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos tarihinde başlayan görüşmelerde taraflar arasında ortak bir karar alınamadı ve bu nedenle hakem heyeti devreye girdi. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında 3. kez toplandı. Toplantıda, memur maaşlarına dair teklifler karşılıklı olarak müzakere edildi. Bunun yanı sıra, 65 yaş üstü memurlar, engelli memurlar ve evde bakım maaşı alanların da memur zammından nasıl etkileneceği ele alındı. Peki, hangi meslek ne kadar, kaç TL alacak? İşte, toplu sözleşme zammı son durum!
Giriş Tarihi: 29.08.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 11:27
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