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Haberler Galeri TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...

Toplu sözleşme zammı son dakika 2023! Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos tarihinde başlayan görüşmelerde taraflar arasında ortak bir karar alınamadı ve bu nedenle hakem heyeti devreye girdi. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında 3. kez toplandı. Toplantıda, memur maaşlarına dair teklifler karşılıklı olarak müzakere edildi. Bunun yanı sıra, 65 yaş üstü memurlar, engelli memurlar ve evde bakım maaşı alanların da memur zammından nasıl etkileneceği ele alındı. Peki, hangi meslek ne kadar, kaç TL alacak? İşte, toplu sözleşme zammı son durum!

Giriş Tarihi: 29.08.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 11:27
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...

Memur zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos tarihinde başlayan müzakere sürecinin ardından sona erdi. Görüşmeler sürecinde, kamu sektöründe çalışan memurların maaşları ve emekli memurların aylıkları üzerindeki belirlemelerin masaya yatırıldığı bir dönem yaşandı. İşte son zam teklifine göre maaş hesaplamaları...

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşmede zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...

Kamu işveren tarafı ve Memur-Sen dün, gerekçeleriyle birlikte tekliflerini bir kez de hakem heyetine sundu. Bugünkü toplantıda hakeme götürülen maddeler müzakere edildi. Müzakerelere yarın da devam edilmesi bekleniyor.

Toplantılar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihte yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. Heyetin vereceği karar hiçbir şekilde yargıya taşınamıyor ve karara itiraz edilemiyor.

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...

MÜZAKERE SÜRECİ SONA ERDİ

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.