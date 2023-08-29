En düşük memur maaşına yönelik flaş tahmin! Hakem Kurulu kararı öncesi son kulisler A Haber'de! İşte olası rakam...
Memur zammının açıklanmasına artık çok kısa bir süre kalırken zam oranının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor. Memurlar hakem kurulunun kararını beklerken olası zam oranları A Haber ekranlarında yorumlandı. Peki en düşük memur zammı ne kadar olacak? Hakem kurulu kararını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4'üncü kez bir araya geldi.
KURULUN KARARI GEÇERLİ OLACAK
Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00'te başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranının kararlaştırılması bekleniyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.
NE OLMUŞTU?
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.
ÇALIŞMANIN BUGÜN BİTMESİ ZAYIF İHTİMAL
Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'e yaptığı açıklamada "Bugün çalışma bitirilebilir. Ancak yarın 30 Ağustos ve resmi tatil olduğu için iş perşembeye kalabilir. Bugün açıklama gelebilir ama zayıf bir ihtimal." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 44-45 ARTIŞ
Gazeteci Mustafa Ertekin ise yapılacak zam oranına ilişkin tahminini açıklarken "Uzlaşı çıkacağını düşünüyorum. Öngörüm ise yüzde 44-45 bandında bir rakamın çıkacağını düşünüyorum. 3 turdan sonuç alınmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir çalışma yapılıyor." dedi.
EN DÜŞÜK MAAŞ 30-32 BİN TL OLABİLİR
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal ise konuya ilişkin "Hakem heyetinden yüzde 40-45 arasında bir rakam gelirse en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 30-32 bin TL civarına çıkacak." yorumunda bulundu.
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