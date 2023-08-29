En düşük memur maaşına yönelik flaş tahmin! Hakem Kurulu kararı öncesi son kulisler A Haber’de! İşte olası rakam...

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.