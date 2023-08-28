Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

Memur zammında son düzlüğe girildi. Milyonlar Hakem Kurulu'nun vereceği kararı bekliyor. Hakem Kurulu'nun masasındaki rakamlar ne? Hakem Heyeti geçmişte ne karar verdi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.