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Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

Memur zammında son düzlüğe girildi. Milyonlar Hakem Kurulu'nun vereceği kararı bekliyor. Hakem Kurulu'nun masasındaki rakamlar ne? Hakem Heyeti geçmişte ne karar verdi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.08.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 22:08
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Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

3'ÜNCÜ KEZ TOPLANDI

Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşmede zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

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Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

Kamu işveren tarafı ve Memur-Sen dün, gerekçeleriyle birlikte tekliflerini bir kez de hakem heyetine sundu.

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Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

Bugünkü toplantıda hakeme götürülen maddeler müzakere edildi. Müzakerelere yarın da devam edilmesi bekleniyor.

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Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

Toplantılar 31 Ağustos'a kadar sürecek.