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Muğla açıklarında deprem! AFAD'dan flaş açıklama! Büyüklüğü belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Muğla açıklarında deprem! AFAD’dan flaş açıklama! Büyüklüğü belli oldu

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde sabah saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 57,6 kilometre derinliğinde olduğu bildirilirken, deprem Muğla'da da hissedildi.

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