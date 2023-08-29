Konya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR Mİ?

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında Konya'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un açıklamasından derlenenler şu şekilde:

Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu deprem ciddi bir şekilde hissedilmiştir. İnsanlar böyle bir depremi duyunca korkuya kapılıp kaygı duyabiliyor. İç Anadolu bölgesinde çok fazla deprem olmamasına karşın görüldüğü gibi geçmiş aylarda da 5'e varan depremler rahatlıkla olabiliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesi en güvenilir bölge sözü burada biraz havada kalıyor. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Esas olan nedir? Bir yere göçmek kaçmak değil, sağlam binalarda bu depremleri yaşamak. İç Anadolu bölgesinin oluşturduğu depremler diğer bölgelerden biraz farklı. İç Anadolu bölgesinde bazı depremlerin tektonik değil de volkanik kökenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü volkanik bir arazi bildiğiniz gibi. Önemli volkanik dağlar var. İnsanlık tarihi içerisinde faaliyete geçmiş dağlar. Çevresinde de bu tür depremlerin olması çok normal. Depremin olduğu Kulu ilçesinin güneydeki yere baktığında önemli bir fay hattı yok. Yani burada daha büyük bir deprem beklentisi doğru olmaz diye düşünüyorum. Büyük ihtimal bu bağımsız bir depremle olmakla birlikte ardından küçük birkaç deprem daha meydana gelecek. Birkaç gün içerisinde bu enerjinin söneceğini düşünmekteyim.

Volkanik kaynaklı olması daha akla uygun. Çünkü depremin de olduğu yerde ciddi bir fay çizgisi görülmüyor. Burada büyük bir deprem beklentim yok. Bağımsız depremler zaman zaman olacaktır. Ama İç Anadolu bölgesi, Konya çevresi çok depremden uzak bir yer gibi ifade ediliyor ama bu doğru değil. Onu ifade etmek istiyorum. Çünkü orada Tuz Gölü gibi fay gibi koca bir fay var. Ama tamamen masum değil. Geçenlerde de Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler 30 tane 4 büyüklüğündeki depreme karşılık vatandaşlar bunu çok rahat hisseder. O yüzden 5'i geçen depremlerde 5,5'a vardığı zaman ülkemizde yapılarda hasarlar meydana geliyor. Bu nedenle yapılarımızın sağlam olması gerekiyor.