Konya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da sabah saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA
AFAD tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Konya ilimizin Kulu ilçesinde saat 07.58'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Depremin ardından Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."
AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.
BAKAN DUYURDU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya adresinden Konya'da meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "#Konya İli #Kulu ilçesinde saat 07.58 'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR Mİ?
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında Konya'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersoy'un açıklamasından derlenenler şu şekilde:
Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu deprem ciddi bir şekilde hissedilmiştir. İnsanlar böyle bir depremi duyunca korkuya kapılıp kaygı duyabiliyor. İç Anadolu bölgesinde çok fazla deprem olmamasına karşın görüldüğü gibi geçmiş aylarda da 5'e varan depremler rahatlıkla olabiliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesi en güvenilir bölge sözü burada biraz havada kalıyor. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Esas olan nedir? Bir yere göçmek kaçmak değil, sağlam binalarda bu depremleri yaşamak. İç Anadolu bölgesinin oluşturduğu depremler diğer bölgelerden biraz farklı. İç Anadolu bölgesinde bazı depremlerin tektonik değil de volkanik kökenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü volkanik bir arazi bildiğiniz gibi. Önemli volkanik dağlar var. İnsanlık tarihi içerisinde faaliyete geçmiş dağlar. Çevresinde de bu tür depremlerin olması çok normal. Depremin olduğu Kulu ilçesinin güneydeki yere baktığında önemli bir fay hattı yok. Yani burada daha büyük bir deprem beklentisi doğru olmaz diye düşünüyorum. Büyük ihtimal bu bağımsız bir depremle olmakla birlikte ardından küçük birkaç deprem daha meydana gelecek. Birkaç gün içerisinde bu enerjinin söneceğini düşünmekteyim.
Volkanik kaynaklı olması daha akla uygun. Çünkü depremin de olduğu yerde ciddi bir fay çizgisi görülmüyor. Burada büyük bir deprem beklentim yok. Bağımsız depremler zaman zaman olacaktır. Ama İç Anadolu bölgesi, Konya çevresi çok depremden uzak bir yer gibi ifade ediliyor ama bu doğru değil. Onu ifade etmek istiyorum. Çünkü orada Tuz Gölü gibi fay gibi koca bir fay var. Ama tamamen masum değil. Geçenlerde de Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler 30 tane 4 büyüklüğündeki depreme karşılık vatandaşlar bunu çok rahat hisseder. O yüzden 5'i geçen depremlerde 5,5'a vardığı zaman ülkemizde yapılarda hasarlar meydana geliyor. Bu nedenle yapılarımızın sağlam olması gerekiyor.
A HABER MUHABİRİ BÖLGEDEN İLK BİLGİLERİ AKTARDI
A Haber muhabiri Ahmet Çelik Konya'da meydana gelen depremle ilgili olarak bölgeden ilk bilgileri aktardı.
Çelik, "Konya bir depremle sarsıldı. Merkezde de bu deprem hissedildi. Konya'ya yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan Kulu ilçesinde meydana geldi. Son 2 ayda 2 deprem meydana geldi. Kısa bir süre önce meydana gelen deprem AFAD'ın açıklamalarına göre 4,8 büyüklüğünde ve 13.5 km derinlikte. İlk olarak 112 ekiplerine gelen acil bir durumun olmadığı bilgisini aldık. Bir yıkımın can kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ekiplerin tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtelim." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.08.29 07:58:14 38.9038 32.9623 2.4 -.- 4.8 TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.29 07:55:51 38.9052 32.9788 5.0 -.- 2.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.29 07:45:57 38.4122 37.4098 13.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 07:15:10 38.7347 37.2817 5.4 -.- 1.4 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.29 06:52:46 40.0150 41.1400 5.0 -.- 2.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.08.29 06:52:38 37.9657 27.1273 8.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.08.29 06:52:46)
2023.08.29 06:49:05 38.5265 39.2988 11.3 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2023.08.29 06:48:16 37.2877 37.0190 13.4 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 06:32:34 37.4542 37.1992 5.0 -.- 1.1 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 05:49:56 37.9875 36.7308 5.4 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 05:28:24 35.6240 27.5580 11.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.29 05:28:26)
2023.08.29 05:22:01 38.4385 37.9562 15.2 -.- 1.9 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.29 05:08:46 37.8327 36.2925 10.2 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 04:41:00 38.3425 37.4210 5.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.08.29 04:41:00)
2023.08.29 04:12:57 38.4805 37.2905 8.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.29 04:00:37 38.3713 38.2843 5.0 -.- 2.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.29 03:47:45 38.5043 40.3870 13.4 -.- 1.6 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.29 03:18:44 38.2928 38.1298 11.7 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.29 02:58:18 38.2618 37.2330 5.0 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 02:48:13 37.8100 27.7617 8.0 -.- 2.1 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2023.08.29 02:33:42 37.9287 36.4860 4.8 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 02:16:00 39.0373 29.8893 5.0 -.- 2.2 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.29 02:07:05 38.0413 37.0723 5.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 01:49:39 38.4777 36.6858 2.0 -.- 1.9 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 01:31:32 38.3750 36.4827 22.2 -.- 1.1 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.29 01:30:22 38.0850 36.6587 14.3 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 01:23:05 37.6427 35.5088 11.7 -.- 1.6 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
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