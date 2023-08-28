Olası İstanbul depremi hakkında korkutan açıklama: İl il ilçe ilçe sıraladı! Japon deprem uzmanı: “7,6 ila 7,9…”
Tüm Türkiye’yi sarsan asrın felaketinden sonra olası büyük İstanbul depremi için milyonlar teyakkuza geçti. 1999 depreminden sonra Marmara’da büyük deprem görülmezken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den konuya ilişkin açıklama geldi. 6 Şubat’tan bu yana gündemden düşmeyen olası İstanbul depreminin büyüklüğüyle ilgili söylediği rakamlar oldukça korkuttu. Hatay örneğiyle açıklama yapan Moriwaki, İstanbul’daki en riskli il ve ilçeleri de saydı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası büyük İstanbul depremine ilişkin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki deniz kenarında bulunan ilçeleri işaret etti. Depremler, Kahramanmaraş ve çevresini 6 Şubat'tan beri sarsmaya devam ederken, fayların kırılarak İstanbul'da büyük bir deprem meydana getirebileceğini konuşan uzmanlardan Moriwaki, korkutan rakamlarla açıklamalarda bulundu. Zeminin yumuşaklığına dikkat çeken Moriwaki, "Mesela Hatay tamamen kötü, neden? Hatay tamamen yumuşak zemin" diyerek İstanbul'daki riskli bölgeleri il il, ilçe ilçe sıraladı.
TUZLA, AVCILAR, ATATÜRK HAVALİMANI...
İstanbul'daki en riskli ilçeleri sıralayan Moriwaki, "Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik ve deniz kenarı tarafları. Avrupa yakasında söylediklerim de komple deniz kenarı" diye konuştu.
"HATAY TAMAMEN KÖTÜ ÇÜNKÜ..."
Zeminin önemine vurgu yapan Moriwaki "Sert zeminse sıkıntı yok. 99 depreminde de bunu gördük. Uzaklığına rağmen Avcılar'da çok hasar oldu; Zeytinburnu'nda, Ataköy'de sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı var. Mesela Hatay tamamen kötü, neden? Hatay tamamen yumuşak zemin." dedi.
O İLÇEDEKİ BİNALARDA BÜYÜK HASAR OLACAK
Zeytinburnu'ndaki binalar için konuşan Moriwaki, "Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.
"DEPREM GELİYOR, 1 HAFTA SONRA DA OLABİLİR 1 AY SONRA DA"
Moriwaki depremin büyüklüğü ve zamanlamasıyla ilgili ise şu ifadelere yer verdi:
"7.6, 7.9'a kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir."
Olası deprem için hangi önlemlerin alınması gerektiğine de değinen uzman, "Öncelikle iyi zemin mi kötü zemin mi, bölge olarak kontrol etmek lazım. Mümkün oluyorsa taşınmak gerek. Kentsel dönüşümü acilen yapmak lazım. Bina kötü değilse kalabilir." dedi.
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