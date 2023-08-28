Olası İstanbul depremi hakkında korkutan açıklama: İl il ilçe ilçe sıraladı! Japon deprem uzmanı: “7,6 ila 7,9…”

"DEPREM GELİYOR, 1 HAFTA SONRA DA OLABİLİR 1 AY SONRA DA"

Moriwaki depremin büyüklüğü ve zamanlamasıyla ilgili ise şu ifadelere yer verdi:

"7.6, 7.9'a kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir."

Olası deprem için hangi önlemlerin alınması gerektiğine de değinen uzman, "Öncelikle iyi zemin mi kötü zemin mi, bölge olarak kontrol etmek lazım. Mümkün oluyorsa taşınmak gerek. Kentsel dönüşümü acilen yapmak lazım. Bina kötü değilse kalabilir." dedi.