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Konya'da deprem mi oldu son dakika? 29 Ağustos Konya deprem kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi 2023

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Konya’da deprem mi oldu son dakika? 29 Ağustos Konya deprem kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi 2023

"Konya'da deprem mi oldu, ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye ve çevresindeki depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak izlenmeye devam ediyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte AFAD Kandilli son depremler listesi!

"Konya'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye ve çevresindeki depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak izlenmeye devam ediyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte AFAD Kandilli son depremler 2023!

KONYA DEPREM SON DAKİKA!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07,58'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Kulu (Konya)

Tarih:2023-08-29

Saat:07:58:14 TSİ

Enlem:38.929 N

Boylam:32.974 E

Derinlik:13.57 km

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