Konya’da deprem mi oldu son dakika? 29 Ağustos Konya deprem kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi 2023

"Konya'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye ve çevresindeki depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak izlenmeye devam ediyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte AFAD Kandilli son depremler 2023!