Konya'da deprem mi oldu son dakika? 29 Ağustos Konya deprem kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi 2023
GÜNDEM ahaber.com.tr
"Konya'da deprem mi oldu, ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye ve çevresindeki depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak izlenmeye devam ediyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte AFAD Kandilli son depremler listesi!
"Konya'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye ve çevresindeki depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak izlenmeye devam ediyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte AFAD Kandilli son depremler 2023!
KONYA DEPREM SON DAKİKA!
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07,58'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2023-08-29
Saat:07:58:14 TSİ
Enlem:38.929 N
Boylam:32.974 E
Derinlik:13.57 km
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