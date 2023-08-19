Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bombardıman: Sadece MYK üyelerini değiştirirse ayıp etmiş olur
CHP içinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası değişim hareketi başlatırken Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya yanaşmıyor. İki isim medya üzerinden birbirlerine destek mesajı gönderirken, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Özel "Kemal Bey sadece eski MYK üyesi arkadaşları değiştirirse ayıp etmiş olur" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'nin siyaset üretme pratiğinde sorunlar olduğunu söyleyen Özel " Sıkışınca Atatürk'ten bahsedip, alkış alarak ilerlenemez" dedi. İşte detaylar...
Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde arkasına aldığı HDPKK ve küçük ortakların desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşarken, seçim sonuçlarının faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
BAY KEMAL'E KARŞI DEĞİŞİM HAREKETİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti tabanında ve içindeki bazı isimler tarafından tepkiyle karşılanırken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketi başlatarak Bay Kemal'e karşı bayrak açtı.
İMAMOĞLU'NDAN GERİ VİTES
Bu isim medya üzerinden birbirleriyle paslaşırken Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı konusunda kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı kaybedeceğini öngörererek İBB Başkanlığına yönelik adaylık sinyali verdi.
"İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkmaması üzerine havlu atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" çıkışında geri vites yaparak "İstanbul'a mühürlüyüm." ifadelerini kullandı.
2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi açıkça "adayım" diyemeyen İmamoğlu, "İstanbul için yeniden yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL İÇİN SİNYAL VERDİ
Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada "28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadele vereceğimi konuşmamda da söyledim. Varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değil. Süreç olgunlaşacaktır. Ben bu açıklamaları yaparken özellikle İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyorum. Yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilincinde olduğunun altını çizmek isterim. Dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle 4 kez Sayın Kılıçdaroğlu'na ilettim. CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek verebileceğinin sinyalini verdi.
ÖZEL PASI GERİ ATTI SİNYALİ VERDİ
Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun bu cümlelerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken "İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var." ifadeleriyle mesaj verdi.
Bu gelişmeler sonrasında özgür Özel Bodrum'da yeni açıklamalarda bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
İşte Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar:
"KEMAL BEY AYIP ETMİŞ OLUR"
Bir değişim olsun istiyorum ama sadece genel başkan değişimi derseniz Kemal Bey'e ayıp etmiş olursunuz. Onun emeğini görmezden gelmemek lazım. Sadece Kemal Bey eski MYK üyesi arkadaşları değiştirirse Kemal Bey de onlara ayıp etmiş olur. Çünkü onları atayan da odur. Tüzük tartışmaları var, sadece tüzüğü değiştirelim. Ön seçim vardı, uygulanmadı. Daha katı hale getirelim.
"SIKIŞINCA ATATÜRK'TEN BAHSEDİP ALKIŞ ALARAK İLERLEMEZ"
En kolay alkışın 'Atatürk' denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten bahsedip, alkış alarak ilerlenemez.
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