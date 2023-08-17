Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel medya üzerinden paslaşıyor! Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var

İMAMOĞLU, YÖNÜNÜ İBB'YE ÇEVİRDİ. NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Beklediğim bir karardı. En çok İstanbullular memnun olmuştur. AKP'ye karşı kurulup başarılı olmuş en iyi ittifak örneği, İstanbul İttifakı. Bu ittifakı ancak İmamoğlu sürdürebilirdi. "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" demek, geleceğe dönük önemli bir iddia. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir karar. Ekrem Başkan üç karar birden verdi. Kendisi, İstanbul ve Türkiye için doğru karar.



SİZCE BU KARARI NEDEN VERDİ?

İstanbul'da üstlendiği yükümlülüğü yarım bırakmamak için bu kararı aldığını düşünüyorum. İstanbul'un AKP'ye bırakılması içine sinmemiştir. Hiçbirimizin içine sinmezdi. Birincisi bu. İkincisi, İstanbul belediye başkanlığından farklı bir şey. Alınması veya kaybedilmesi çağ açıp çağ kapatmak gibi. 2023 seçimini kaybettik. Ama İstanbul'u kaybedersek, yenilgi tescillenecek. İstanbul'da başarı elde edilirse umutlar bir daha yeşerecek. Ekrem Başkan'ın Türkiye'nin geleceğine yönelik de tahayyülü var.



2028'DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

O hedef açısından da İstanbul'u bir kez daha kazanmasının en önemli kilometre taşı olacağını düşünüyorum. İstanbul kazanıldığında İmamoğlu, AKP'ye karşı üst üste dördüncü zaferini almış olacak. İstanbul'u üç kez kazanmış olacak. Biz de soracağız: "İmamoğlu'nun sizi kaç kez yenmesi gerekiyor?"