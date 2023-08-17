Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel medya üzerinden paslaşıyor! Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında medya üzerinden yaşanan yakınlaşma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir" sözlerini değerlendiren Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayallerinin olduğunu vurgularken CHP Genel Başkanlığına adaylığı konusunda sürecin hızlanacağını ifade etti. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını da MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
ZOOM TOPLANTISI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Bu gelişme sonrası başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından CHP içinde başlatılan değişim hareketi giderek büyürken, Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden CHP'nin üst düzey isimleriyle yaptığı 'darbe toplantısı' Türk siyasetine bomba gibi düştü.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZYÜZE
CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.
"İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkmaması üzerine havlu atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" çıkışında geri vites yaparak "İstanbul'a mühürlüyüm." ifadelerini kullandı. 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi açıkça "adayım" diyemeyen İmamoğlu, "İstanbul için yeniden yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL İÇİN SİNYAL VERDİ
Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada "28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadele vereceğimi konuşmamda da söyledim. Varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değil. Süreç olgunlaşacaktır. Ben bu açıklamaları yaparken özellikle İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyorum. Yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilincinde olduğunun altını çizmek isterim. Dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle 4 kez Sayın Kılıçdaroğlu'na ilettim. CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek verebileceğinin sinyalini verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu konuşma sonrasında Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel çarpıcı ifadeler kullandı.
"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALLERİMİZ VAR"
Özel İmamoğlu ile ortak bir hayallerinin olduğunu ifade ederken, İmamoğlu'nun kendisi için kullandığı "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır." sözlerini yorumladı.
İMAMOĞLU, YÖNÜNÜ İBB'YE ÇEVİRDİ. NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Beklediğim bir karardı. En çok İstanbullular memnun olmuştur. AKP'ye karşı kurulup başarılı olmuş en iyi ittifak örneği, İstanbul İttifakı. Bu ittifakı ancak İmamoğlu sürdürebilirdi. "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" demek, geleceğe dönük önemli bir iddia. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir karar. Ekrem Başkan üç karar birden verdi. Kendisi, İstanbul ve Türkiye için doğru karar.
SİZCE BU KARARI NEDEN VERDİ?
İstanbul'da üstlendiği yükümlülüğü yarım bırakmamak için bu kararı aldığını düşünüyorum. İstanbul'un AKP'ye bırakılması içine sinmemiştir. Hiçbirimizin içine sinmezdi. Birincisi bu. İkincisi, İstanbul belediye başkanlığından farklı bir şey. Alınması veya kaybedilmesi çağ açıp çağ kapatmak gibi. 2023 seçimini kaybettik. Ama İstanbul'u kaybedersek, yenilgi tescillenecek. İstanbul'da başarı elde edilirse umutlar bir daha yeşerecek. Ekrem Başkan'ın Türkiye'nin geleceğine yönelik de tahayyülü var.
2028'DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR
O hedef açısından da İstanbul'u bir kez daha kazanmasının en önemli kilometre taşı olacağını düşünüyorum. İstanbul kazanıldığında İmamoğlu, AKP'ye karşı üst üste dördüncü zaferini almış olacak. İstanbul'u üç kez kazanmış olacak. Biz de soracağız: "İmamoğlu'nun sizi kaç kez yenmesi gerekiyor?"
"ADIMIN GEÇTİĞİ BİR SÜREÇTEYİM"
İmamoğlu, sizin için "CHP'nin tarihini bilen ve sicili temiz evlatları var" dedi.
Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP'de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli.
Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum.
ADAYLIĞINIZI NE ZAMAN AÇIKLAYACAKSINIZ?
Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak. Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız.
SİZ DE İMAMOĞLU GİBİ "ADAY DEĞİLİM, YOLCULUĞA ÇIKTIM" MI DİYORSUNUZ?
Zaten bir yolculuktayız. 28 Mayıs'tan sonra partinin özeleştiri yapması gerektiğini genel başkanımızla paylaşmıştım. Fikir ayrılığımız oldu. Genel başkanımız adına konuşan bazı arkadaşların meseleyi anlamadığını gördükten sonra yolculuk başladı. Biz insanlara cumhuriyetin 100. yılında iktidar olma sözümüzü tutamadık. Ciddi bir özeleştiri sürecinin yürütülmesi gerektiğini düşünüyordum. Süreç doğru yürütülse benim bir yolculuğa çıkmaya niyetim de, yenilginin sorumluluğuyla takatim de yoktu. Ama birilerinin hiçbir şey yokmuş gibi davrandığını ve bunun parçası olmanın seçimi kaybetmekten daha ağır bir sorumluluk olduğunu hissettiğim için ben de duygusal kopuş yaşadım. Şu anki pozisyonum bu. Hiçbir şey olmamış gibi davranmayıp hissettiğim sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum."
TUTUM BELGESİ HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNUZU DUYDUM. BU NEDİR?
Tek başıma yaptığım bir çalışma değil, anonim çalışmamız var. Sebeplere, tespitlere, sonuçlara ve önerilere dair. Aklına, zihnine, kalbine güvendiğim arkadaşlarımla üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde paylaşacağız.
İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE Mİ HAREKET EDİYORSUNUZ?
İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var. Sadece Ekrem Bey ile değil, beş CHP'linin dördüyle benzer duygulardayız. CHP'de değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz.
ADAYLIK İÇİN SÜREÇ HIZLANACAK
Özel "Adaylığınızı ne zaman açıklayacaksınız?" sorusuna ise "İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak." yanıtı verdi.
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