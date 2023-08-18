CHP'de şimdi de görevden alma kavgası! Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'a karşı düğmeye bastılar
CHP'de haftalardır süren koltuk kavgası bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayacağını anlayınca taktik değiştirdi. Rotasını yeniden İBB'ye kıran İmamoğlu, Kurultay'da ise Özgür Özel'i destekleyeceğini işaret etti. Bu çıkış sonrası CHP Genel Merkezi'nden yeni bir hamle geldi. CHP yandaşı gazetecilerden Barış Yarkadaş, CHP'li bazı vekillerin İmamoğlu ile birlikte parti içindeki gizli darbe toplantısında yer alan Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın görevden alınması için harekete geçti. Barış Yarkadaş, "Bu şekilde Grup yönetimini düşürmek istediklerini söylediler. Birkaç milletvekili de Kılıçdaroğlu'na 'Biz bu Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin verdiği talimatlara uymak istemiyoruz bunlar size muhalifler' dediler." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisinden kavga bitmiyor! Yeni hedef Özgür Özel ve Gökhan Günaydın oldu...
EKREM İMAMOĞLU UNUTTUĞU İSTANBUL'U HATIRLADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olacağına yönelik sinyal vermesi ve genel başkan adaylığı için Özgür Özel'i işaret etmesi yeni bir krizi de beraberinde getirdi.
ZOOM CUNTASININ 'ÖZEL' PLANI!
CHP Grupbaşkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına destek vererek "Sorumluluktan kaçmam" demesi Zoom Cuntasının planını koydu.
Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği kulislerde konuşuluyor.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket etmesi CHP Genel Merkezi'nde büyük rahatsızlık yarattığı ve flaş bir hamlenin yapıldığı öğrenildi.
ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'A KARŞI HAREKETE GEÇTİLER
CHP'li bazı milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a karşı harekete geçtiği öğrenildi.
BARIŞ YARKADAŞ'TAN BOMBA İDDİA
Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre CHP'li bazı vekiller Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek iki ismin istifasını istediler ve grubu düşürmeyi teklif ettiler.
Yarkadaş katıldığı bir TV programında "Özel bir bilgi vereyim" diyerek şunları söyledi:
HİYERARŞİK YAPININ BOZULMASINDAN RAHATSIZ OLDULAR
"Geride bıraktığımız günlerde bir grup milletvekili hem grup olarak hem de birey olarak teker teker Sayın Kılıçdaroğlu'na gittiler. Partideki bu hiyerarşik yapının bozulmasından, Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin hem Genel Başkanın temsilcisi hem de aynı zamanda Genel Başkanı muhalif olmasından rahatsızlıklarını dile getirdiler. Tek tek isimlerini de verebilirim.
GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ VERMEYİ TEKLİF ETTİLER
Grup Başkanlığı makamının ve Grup Başkanvekilliği makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini bir seçim yapılması gerektiğini ve güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylediler. Bu şekilde Grup yönetimini düşürmek istediklerini söylediler. Birkaç Milletvekili de 'Biz bu Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin verdiği talimatlara uymak istemiyoruz bunlar size muhalifler' dediler."
Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun ise yaşananlar karşısında, "Herhangi bir girişimde bulunmayın partiyi yeni bir tartışmaya sokmayın" diyerek bunu engellediğini öne sürdü.
"ÖZEL MARKAJ" ARTACAK
Öte yandan Kurultayda koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu'nun 'Tavşan aday Özgür Özel'e karşı hazırlıklarını sürdürdüğü de biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun, eylül ve ekim aylarında muhtemel rakibi olan Özgür Özel'e "alan daraltma" stratejisini devreye sokacağı konuşuluyor.
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