CHP’de şimdi de görevden alma kavgası! Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’a karşı düğmeye bastılar

GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ VERMEYİ TEKLİF ETTİLER

Grup Başkanlığı makamının ve Grup Başkanvekilliği makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini bir seçim yapılması gerektiğini ve güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylediler. Bu şekilde Grup yönetimini düşürmek istediklerini söylediler. Birkaç Milletvekili de 'Biz bu Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin verdiği talimatlara uymak istemiyoruz bunlar size muhalifler' dediler."

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun ise yaşananlar karşısında, "Herhangi bir girişimde bulunmayın partiyi yeni bir tartışmaya sokmayın" diyerek bunu engellediğini öne sürdü.

"ÖZEL MARKAJ" ARTACAK

Öte yandan Kurultayda koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu'nun 'Tavşan aday Özgür Özel'e karşı hazırlıklarını sürdürdüğü de biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun, eylül ve ekim aylarında muhtemel rakibi olan Özgür Özel'e "alan daraltma" stratejisini devreye sokacağı konuşuluyor.