Özgür Özel genel başkanlık adaylığı için tarih verdi! İddiaları yalanlamadı
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de kaos devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, alınan yenilgi sonrası istifa çağrılarına kulak tıkarken, Kılıçdaroğlu'na karşı parti içerisinden başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden olan Özgür Özel, genel başkan adaylığı süreciyle ilgili ilçe kongrelerini işaret etti.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyona rağmen ağır yenilgi alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenledi. Partideki delege yapısı nedeniyle genel başkanlık iddiasından vazgeçen İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul'a aday olacağını açıkladı.
Değişim çıkışlarını sürdüren Özgür Özel'in ise adaylığı açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Adaylığına ilişkin Medyascope'a konuşan Özel, ilçe kongrelerini işaret etti.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"
Özel, tutum belgesinin ne zaman açıklanacağına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:
"İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız."
ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'A KARŞI DÜĞMEYE BASTILAR
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EKREM İMAMOĞLU UNUTTUĞU İSTANBUL'U HATIRLADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayınca yeniden rotayı İBB Başkanlığına kırdı.
İmamoğlu, genel başkan adaylığı yarışında ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyeceğinin sinyalini verdi.
ZOOM CUNTASININ 'ÖZEL' PLANI!
Bu çıkışın ardından Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına destek vererek "Sorumluluktan kaçmam" demesi Zoom Cuntasının planını koydu.
Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun hedefi 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak... İmamoğlu'nun bu süreçte CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği bu ismin de Özgür Özel olduğu kulislerde konuşuluyor.
CHP GENEL MERKEZİ BU DURUMDAN RAHATSIZ
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket etmesi CHP Genel Merkezi'nde büyük rahatsızlık yarattığı ve flaş bir hamlenin yapıldığı öğrenildi.
ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'A KARŞI HAREKETE GEÇTİLER
CHP'li bazı milletvekillerinin CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve yine Zoom Cuntasında yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a karşı harekete geçtiği öğrenildi.
BARIŞ YARKADAŞ'TAN BOMBA İDDİA
CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre CHP'li bazı vekiller Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek iki ismin istifasını istediler ve Grubu düşürmeyi teklif ettiler.
Yarkadaş katıldığı bir TV programında meseleye ilişkin "Özel bir bilgi vereyim" diyerek şunları söyledi:
HİYERARŞİK YAPININ BOZULMASINDAN RAHATSIZ OLDULAR
"Geride bıraktığımız günlerde bir grup milletvekili hem grup olarak hem de birey olarak teker teker Sayın Kılıçdaroğlu'na gittiler. Partideki bu hiyerarşik yapının bozulmasından, Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin hem Genel Başkanın temsilcisi hem de aynı zamanda Genel Başkanı muhalif olmasından rahatsızlıklarını dile getirdiler. Tek tek isimlerini de verebilirim.
GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ VERMEYİ TEKLİF ETTİLER
Grup Başkanlığı makamının ve Grup Başkanvekilliği makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini bir seçim yapılması gerektiğini ve güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylediler. Bu şekilde Grup yönetimini düşürmek istediklerini söylediler. Birkaç Milletvekili de 'Biz bu Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin verdiği talimatlara uymak istemiyoruz bunlar size muhalifler" dediler."
Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun ise yaşananlar karşısında, "Herhangi bir girişimde bulunmayın partiyi yeni bir tartışmaya sokmayın" diyerek bunu engellediğini öne sürdü.
"ÖZEL MARKAJ" ARTACAK
Öte yandan Kurultayda koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu'nun 'Tavşan aday Özgür Özel'e karşı hazırlıklarını sürdürdüğü de biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun, eylül ve ekim aylarında muhtemel rakibi olan Özgür Özel'e "alan daraltma" stratejisini devreye sokacağı konuşuluyor.
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