Turizmde yaşanan hareketlilik ne kadar devam edecek? Bakan Ersoy A Haber’de

Bu sene 11 şehre bunu genişletiyoruz. 30 binden fazla sanatçının katılımıyla çok daha fazla vatandaşımızın etkinliklere katılacağı bir yelpaze oluşturuyoruz. 100 günlük bir seri oldu bu sene. 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başladı, Trabzon'da senin 2. etabı olacak. Buradan Erzurum'a geçeceğiz. Bu seri 12 Kasım'a kadar devam edecek. Sırada Çanakkale ve Gaziantep olacak. Ondan Ankara ve Antalya'yı kapsayan 11 şehirlik bir seri olacak.