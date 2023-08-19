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Turizmde yaşanan hareketlilik ne kadar devam edecek? Bakan Ersoy A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Turizmde yaşanan hareketlilik ne kadar devam edecek? Bakan Ersoy A Haber’de

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 2. durağı Trabzon ve Erzurum'da başladı. A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 2. durağı Trabzon ve Erzurum'da başladı. Erzurum'da gökyüzü gözlem şenliği yapılacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy değerlendirdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un öne çıkan sözleri:

"2020 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlamıştık projeye. O zaman bunu bütün Anadolu'ya yayacağımızı söylemiştik. Geçtiğimiz yıl bu rakım 5 şehre çıkardık ve 20 binden fazla sanatçının 33 milyon etkinlik yapıldı.

Bu sene 11 şehre bunu genişletiyoruz. 30 binden fazla sanatçının katılımıyla çok daha fazla vatandaşımızın etkinliklere katılacağı bir yelpaze oluşturuyoruz. 100 günlük bir seri oldu bu sene. 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başladı, Trabzon'da senin 2. etabı olacak. Buradan Erzurum'a geçeceğiz. Bu seri 12 Kasım'a kadar devam edecek. Sırada Çanakkale ve Gaziantep olacak. Ondan Ankara ve Antalya'yı kapsayan 11 şehirlik bir seri olacak.

Burada en önemli hedef vatandaşların kültür ve sanatla yoğun, etkili kolay erişimini sağlamak. Sanat ve sanatçıya destek olmak bunu yaparken de şehrin tüm dünya bilinirliğini ve markalaşmasını sağlamak. Birçok amaca hizmet ettiği için kültür yolları festivallerine sahip çıkacağız. Bu etkinliklere her yıl 5 şehir ilave ediliyor. 2028 yılı hedefimiz 354 şehre bu etkinliklerin yayılmasıdır.

Etkinlileri Anadolu'nun 7 bölgesine aşamalı şekilde yaymaya çalışıyoruz. Her ilave şehir geldiğinde bunu farklı bölgelere serpiştiriyoruz. Bu her sene yenileniyor. Başlayan şehir devam ediyor üstüne 5 şehir daha ekleniyor."

Bakan Ersoy A Haber’de BAKAN ERSOY A HABER'DE
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