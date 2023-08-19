Fondaş medya yine iş başında | Bir ağız olup "Mehmet Şimşek istifa etti" yalanını ortaya attılar! Yalan ile hedeflenen neydi?

Emin Pazarcı'nın öne çıkan sözleri:

"Bu yalanı ortaya attılar. İnsanoğlu olan bunu yapmaz. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş bunu yapamaz hele hele gazeteci hiç yapamaz. Meslek o kadar aşağı çekildi o kadar ayaklar altına alındı ki inanılmaz yerlerde. Eskiden gazete yazmış denilirse mesele kapanırdı. O zaman böyle bir güven vardı. Şimdi ise medya organlarında bir takım şeyler çıktığı zaman acaba ne kadarı yalan diye bir tartışma durumu var. Bu yapılan bir suçtur ve sadece ekonomi alanında işlenmiyor. Hepimizin kişilik hakları ayaklar altına alınıyor.