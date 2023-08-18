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CHP'de tam gaz koltuk savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yakın markaj: 4 koldan taktik...

Son dakika haberi | CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yanlıları Özgür Özel'i aday göstermek için kolları sıvarken, Kılıçdaroğlu'nun ise Özel'i 4 koldan sıkıştırmaya hazırlandığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu tarafından sahaya sürülmeye hazırlanan Özgür Özel'in adaylığını açıkladığı an, Genel Merkez tarafından grup başkanlığından istifası istenecek. Özgür Özel ise bugüne kadar yaptığı açıklamalarda "istifa" iddialarını reddederek "Bunun için bir neden yok" savunması yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki "istifa" krizinin ilk MYK toplantısına da yansıyabileceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 07:18
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CHP’de tam gaz koltuk savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e yakın markaj: 4 koldan taktik...

Değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olacağına yönelik sinyal vermesi ve genel başkan adaylığı için Özgür Özel'i işaret etmesi gündemdeki yerini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’de tam gaz koltuk savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e yakın markaj: 4 koldan taktik...

Özgür Özel cephesinden gelen son açıklamalar da adaylığa yeşil ışık yakarken, değişimcilerin ise bir süredir örgütlerde destek bulabilmek için nabız yokladığı öğrenildi.

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CHP’de tam gaz koltuk savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e yakın markaj: 4 koldan taktik...

"ADAY OLACAKSAN İSTİFA ET"
28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'nu öven ve destek veren açıklamalarıyla dikkat çeken Özel, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten sonra sert bir manevra yaparak "değişim" grubuna katılmıştı.

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CHP’de tam gaz koltuk savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e yakın markaj: 4 koldan taktik...

Genel merkezde büyük rahatsızlık yaratan bu gelişme sonrası sık sık genel başkan adayı olmak istediğini dile getiren Özel, Kılıçdaroğlu'nun da tepkisini çekmişti.

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CHP’de tam gaz koltuk savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e yakın markaj: 4 koldan taktik...

19 Haziran'daki bir açıklamasında Özel'in adaylık hevesini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Aday olmak istiyorsa grup başkanlığı görevinden istifa etmeli" diyerek kendisine meydan okumuştu.